Gerber, el fabricante de alimentos para bebés y otros productos, está retirando ciertos lotes de sus galletas Gerber Arrowroot Biscuits porque podrían contener pedazos de plástico blando o papel y no deben ser consumidas.

El retiro incluye paquetes de 5.5 onzas de las galletas, que a menudo se dan a bebés en la etapa de dentición, con fecha de vencimiento entre 16 de octubre y 16 de diciembre de 2026.

Los pedazos de plástico y papel provienen de un proveedor de harina de arrurruz, quien inició el retiro del producto.

Hasta el momento no se han reportado enfermedades ni lesiones.

Los consumidores deben revisar la parte trasera de los paquetes para verificar los códigos de los lotes afectados. Los productos pueden ser devueltos al lugar de compra para un reembolso, según indicaron funcionarios de Gerber en un comunicado.

Ningún otro producto de Gerber está afectado por este retiro.

Lotes afectados y su fecha de vencimiento: