La leche entera en polvo utilizada para elaborar la fórmula infantil ByHeart podría ser una fuente de contaminación que provocó un brote de botulismo que ha enfermado a docenas de bebés, indicaron el viernes las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Las pruebas realizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) detectaron el tipo de bacteria que puede causar la enfermedad en dos muestras relacionadas con la fórmula, informaron las autoridades.

La agencia descubrió que las bacterias presentes en una lata de fórmula sin abrir coincidían con la muestra de un bebé enfermo, así como con la contaminación detectada en muestras de leche entera en polvo orgánica utilizada para elaborar la fórmula ByHeart, recolectadas y analizadas por la empresa.

Las pruebas de la FDA también detectaron contaminación en una muestra de leche entera en polvo suministrada a ByHeart, que coincidió con el germen presente en una muestra terminada de la fórmula de la empresa.

Los hallazgos no son concluyentes y la investigación continúa para determinar el origen de la contaminación, según declaró la agencia en un comunicado. En un comunicado, los funcionarios de ByHeart afirmaron que el nuevo hallazgo “sugiere que estamos mucho más cerca de determinar la causa raíz de la contaminación”.

Ni la FDA ni ByHeart identificaron al proveedor de la leche entera en polvo.

Por el momento, no hay indicios de un problema más amplio en el suministro de fórmula infantil, según la FDA.

ByHeart, con sede en Nueva York, ha estado en el centro de un brote de intoxicación alimentaria que ha enfermado a 51 bebés en 19 estados desde diciembre de 2023. El problema se identificó en noviembre después de que funcionarios del programa de California que suministra el único tratamiento para el botulismo infantil detectaran un aumento repentino de casos en bebés que consumieron fórmula de ByHeart.

No se han identificado nuevos casos en el brote desde mediados de diciembre, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

ByHeart retiró inicialmente dos lotes de fórmula, pero días después amplió el retiro a todos los productos. Las autoridades sanitarias federales declararon posteriormente que no podían descartar la contaminación de todos los productos fabricados desde el lanzamiento de la compañía en marzo de 2022.

Esto se produjo tras las pruebas realizadas por la compañía en noviembre, que detectaron que seis de 36 muestras de fórmula de tres lotes diferentes contenían el peligroso tipo de bacteria que causa el botulismo infantil.

Las enfermedades causadas por la bacteria del botulismo en la fórmula infantil son poco frecuentes, y la magnitud y el alcance del brote de ByHeart no tienen precedentes, según expertos en seguridad alimentaria.

Algunas compañías de fórmula analizan las materias primas y la fórmula terminada para detectar evidencia de contaminación, pero dichas pruebas deberían ser obligatorias, afirmó Sarah Sorscher, directora de asuntos regulatorios del Centro para la Ciencia en el Interés Público, un grupo de defensa.

“La FDA no ha anunciado un plan para realizar pruebas, y eso es lo que realmente queremos que hagan”, afirmó.

Incluso si la contaminación se atribuyera a un proveedor de leche, la compañía sigue siendo responsable del daño causado por su producto, afirmó Bill Marler, abogado especializado en seguridad alimentaria de Seattle que representa a más de 30 familias de bebés que enfermaron. “El hecho de que puedan señalar al polvo seco como el ingrediente que podría haber estado contaminado no exime a ByHeart de ninguna responsabilidad legal ni moral”, afirmó Marler.

ByHeart, que representaba aproximadamente el 1% del mercado estadounidense de fórmulas infantiles, vendía anteriormente unas 200,000 latas del producto al mes. Se comercializaba como una opción similar a la leche materna, que utilizaba “leche entera orgánica de animales alimentados con pasto”. Los padres de los bebés que enfermaron durante el brote afirmaron que eligieron la fórmula, que costaba unos 42 dólares por lata, por sus supuestos beneficios para la salud.