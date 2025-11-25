Pruebas de la fórmula infantil de ByHeart relacionadas con un brote de botulismo que ha enfermado a docenas de bebés mostraron que todos los productos de la compañía podrían haber estado contaminados.

Las pruebas de laboratorio de 36 muestras de fórmula de tres lotes diferentes mostraron que cinco muestras contenían el tipo de bacteria que puede causar esta enfermedad rara y potencialmente mortal, informó la compañía el lunes en su sitio web.

“Con base en estos resultados, no podemos descartar el riesgo de que toda la fórmula de ByHeart de todos los lotes del producto pueda haber estado contaminada”, escribió la empresa.

PUBLICIDAD

Relacionadas Bebés que tomaron fórmula ByHeart enfermaron meses antes del brote de botulismo según sus padres

Al menos 31 bebés en 15 estados que consumieron fórmula ByHeart han enfermado en el brote que comenzó en agosto, según funcionarios de salud estatales y federales. Además, otros bebés que bebieron fórmula ByHeart fueron tratados por botulismo en meses anteriores, desde noviembre de 2024, aunque no se cuentan dentro del brote, indicaron las autoridades.

Clostridium botulinum tipo A, la bacteria detectada, puede distribuirse de manera desigual en la fórmula en polvo. No todos los bebés que la ingieren se enfermarán, aunque todos los menores de 1 año están en riesgo, señalaron expertos médicos.

ByHeart retiró del mercado toda su fórmula a nivel nacional el 11 de noviembre. Sin embargo, algunos productos han permanecido en los estantes de las tiendas pese al retiro, según funcionarios estatales y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

Los padres y cuidadores deben dejar de dar la fórmula a los bebés de inmediato y vigilar a los niños por si presentan síntomas, que pueden tardar hasta 30 días en aparecer.

El botulismo infantil ocurre cuando los bebés ingieren esporas que germinan en el intestino y producen una toxina. Los síntomas incluyen estreñimiento, dificultad para succionar o alimentarse, párpados caídos, expresión facial ausente y debilidad en brazos, piernas y cabeza. La enfermedad es una emergencia médica y requiere tratamiento inmediato.

Al menos 107 bebés en todo el país han sido tratados por botulismo con un medicamento intravenoso conocido como BabyBIG desde el 1 de agosto, según funcionarios de salud. En un año típico, menos de 200 bebés son tratados por la enfermedad.

Para reportar una enfermedad relacionada con el brote, comuníquese con un coordinador de quejas de consumidores de la FDA o complete un formulario en línea de MedWatch.

Los consumidores que compraron ByHeart en el sitio web de la compañía el 1 de agosto o después pueden recibir un reembolso completo, una ampliación de su política anterior, indicó la empresa.