Eric Flores, exfiscal federal y capitán de infantería de la Guardia Nacional del Ejército, fue uno de los fichajes estrella del Partido Republicano en las elecciones de mitad de legislatura de este año. Gracias a la nueva distribución de los distritos electorales en Texas, parecía estar en condiciones de desbancar al veterano diputado demócrata Vicente González en una región que se decantó a favor de Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales.

Ahora, Flores es uno de los varios candidatos que se enfrentan a unas elecciones más reñidas de lo que se preveía inicialmente, ya que los estados gobernados por los republicanos han atendido el llamamiento de Trump para iniciar una ronda inusual de redistribución de circunscripciones con el fin de ayudar a mantener el control de la Cámara de Representantes de EE. UU.

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Los republicanos esperaban conseguir hasta nueve escaños en total entre Texas y Florida. Sin embargo, aunque se modificaron los límites de los distritos electorales para facilitar la victoria de los republicanos, el partido se ve lastrado por el descontento de la ciudadanía con Trump, la economía, la guerra con Irán —que ha provocado un aumento de los precios de la gasolina— y la política de deportaciones del presidente.

El panorama político es tan competitivo que el vicepresidente JD Vance estuvo el miércoles en Texas, donde apareció junto a Flores y lo presentó como “un luchador”. Reconociendo el descontento generalizado por los altos precios, Vance lo achacó al “agujero que nos dejó Joe Biden”, afirmando que la anterior administración demócrata “creó los problemas y nosotros los estamos resolviendo”. Vance tiene previsto visitar Florida el jueves.

La presidenta de la campaña nacional de los demócratas de la Cámara de Representantes, la diputada Suzan DelBene, ha visitado recientemente algunos distritos de Florida en los que los republicanos esperan hacerse con el control.

“Los republicanos pensaban, con arrogancia, que iban a redistribuir los distritos electorales para conseguir más escaños”, afirmó DelBene en una entrevista concedida durante su viaje. “En cambio, lo que han conseguido es que la gente de todo el estado se esté desilusionando con la agenda republicana”.

Mike Marinella, portavoz de campaña de los republicanos en la Cámara de Representantes, afirmó que el partido aún puede sacar partido este año “gracias a un panorama electoral más favorable, unas ventajas históricas en materia de recaudación y gasto, candidatos más sólidos y un programa basado en el sentido común”.

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Disputan escaños

Los republicanos obtuvieron 25 de los 38 escaños de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos cuando Trump volvió a la Casa Blanca hace dos años. Tomando en parte esos resultados electorales como punto de referencia, la nueva distribución de circunscripciones tenía como objetivo ayudar a los republicanos a conseguir hasta 30 escaños.

Un elemento clave de este plan era el Valle del Río Grande, una región con una elevada presencia latina situada en el extremo sur de Texas que se había decantado a favor de Trump.

El distrito electoral número 34, en el que se presenta Flores, abarca parte del valle, y en él Trump se impuso por 10 puntos porcentuales a la candidata demócrata Kamala Harris. Sin embargo, Flores afirmó que esperaba que la contienda fuera reñida, lo que atribuye a los cinco mandatos que ha ocupado su oponente.

Flores recibió el respaldo de Trump —que sigue publicado en su cuenta de X— y participó en la insólita convención de mitad de legislatura celebrada en Dallas. Sin embargo, Flores también eliminó de su página web la promesa de “APOYAR LA AGENDA DEL PRESIDENTE TRUMP”, con la vista puesta en los votantes de las elecciones generales y en la ampliación de su base de apoyo.

“Si les hablo de los temas más polémicos o les digo, ya sabes, ‘republicano’, ‘demócrata’ o cosas por el estilo, los pierdes”, declaró a The Associated Press. “Simplemente les vendo mi persona, les vendo lo que defiendo”.

Los republicanos de Washington reconocen que la inflación, los aranceles de Trump y la guerra en Irán les han puesto las cosas difíciles. El descontento de los votantes latinos con la política migratoria de Trump complica aún más sus esfuerzos.

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Los republicanos también se enfrentan a la posible pérdida de una diputada que representa a un distrito rediseñado. La diputada Mónica De La Cruz, que se presenta a un tercer mandato, se enfrenta a una fuerte oposición por parte del músico Bobby Pulido. Pulido, ganador de un Grammy Latino y cuya canción más escuchada en Spotify cuenta con 619 millones de reproducciones, no tiene que hacer frente al reto habitual de los candidatos noveles de darse a conocer.

“¡Quiero una foto!“, exclamó Eloise Ibarra, de 42 años, mientras Pulido se abría paso entre la multitud en un partido de fútbol americano de instituto. Ibarra afirmó más tarde que ”probablemente" votaría por Pulido tras haberse abstenido en las últimas elecciones presidenciales.

“La verdad es que no me gustan sus políticas”, dijo refiriéndose a Trump. “Es muy caro; voy al supermercado y compro cosas por valor de 50 dólares, y eso son como cinco artículos”.

Los demócratas sostienen que los republicanos han calculado mal este año.

“Creo que los republicanos contaban con que los hispanos y las zonas rurales de Texas les aportaran votos, y estos son precisamente los dos lugares que más están sufriendo”, afirmó Terri Burke, del Partido Demócrata de Texas. En cuanto a la redistribución de circunscripciones, señaló: “En realidad, esto ya no es pan comido para los republicanos en ningún sitio”.

Demócratas ven una oportunidad en Florida

Los republicanos ya contaban con 20 de los 28 escaños de Florida en la Cámara de Representantes y querían aumentar esa cifra a 24 con su nuevo mapa electoral. Pero, al igual que en Texas, su plan se basaba en los resultados de 2024, cuando los votantes —entre ellos muchos latinos— estaban descontentos con Biden en materia de economía e inmigración.

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Los republicanos arremetieron contra la diputada Kathy Castor, en el área metropolitana de Tampa, y contra el diputado Darren Soto, en la zona de Orlando, al tiempo que agrupaban en un mismo distrito a los diputados del sur de Florida Jared Moskowitz y Debbie Wasserman Schultz.

Moskowitz se trasladó a un distrito cercano de tendencia republicana, y Wasserman Schultz se presentó a la reelección en otro distrito, totalmente demócrata. Castor y Soto se enfrentan a mayores dificultades en sus distritos rediseñados, aunque DelBene cree que tienen posibilidades en la situación actual.

La nueva distribución electoral no impidió que Pia Dandiya, una directora de colegio formada en la Ivy League cuyos padres emigraron de la India, se presentara por primera vez como candidata al Congreso por la Cámara de Representantes.

Se presenta como candidata en el distrito 22 del Congreso, donde Trump ganó por un margen de dos dígitos en 2024 y donde los republicanos esperaban que Moskowitz se enfrentara a Wasserman Schultz.

Sin embargo, Dandiya señala que Biden superó a Trump en ese mismo conjunto de distritos electorales en 2020, y se define a sí misma como «una viajera incansable y feliz» mientras recorre más de 150 millas de un acto de campaña a otro.

«La forma en que se ha delimitado este distrito no hace más que demostrar, una vez más, que vivimos en un mundo en el que son los cargos electos quienes eligen a los votantes, en lugar de ser los votantes quienes eligen a los cargos electos, y eso nunca debería ser así», afirmó. DelBene y el Comité de Campaña Demócrata del Congreso la seleccionaron como una de sus candidatas prioritarias de la iniciativa «Red to Blue».

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Dandiya afirmó que la situación actual de los votantes es más importante que el voto que emitieron hace dos años.

«El coste de la vida no es un problema que afecte exclusivamente a los demócratas. Es un problema generalizado», afirmó, y añadió que escucha las mismas preocupaciones incluso en las comunidades más conservadoras de su circunscripción.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.