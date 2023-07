Boston. El 14 de febrero de 1904, alguien interesado en aprender las posibilidades de una fuerza clave de la naturaleza acudió a la Biblioteca Pública Gratuita New Bedford, en Massachusetts, y pidió prestado el libro “Tratado elemental sobre la electricidad” de James Clerk Maxwell.

Fue necesario que pasaran 119 años y el ojo de águila de un bibliotecario en Virginia Occidental para que el texto científico finalmente regresara a la biblioteca de Massachusetts.

El descubrimiento ocurrió cuando Stewart Plein, un curador de libros raros en las Bibliotecas Universitarias de Virginia Occidental, clasificaba una donación reciente de libros.

Plein encontró el tratado y notó que había sido parte de una colección de la biblioteca New Bedford y que no tenía el sello de “Retirado”, lo que indicaba que si bien estaba muy atrasada su devolución, el libro no había sido desechado.

Plein se puso en contacto con Jode Goodman, la bibliotecaria de colecciones especiales en New Bedford, para darle aviso del hallazgo.

“Regresó en condiciones extremadamente buenas”, comentó el viernes Olivia Melo, directora de la Biblioteca Pública New Bedford. “Alguien obviamente lo guardó en un buen librero, porque estaba en muy buenas condiciones y probablemente pasó de generación en generación en la familia”.

El tratado se publicó por primera vez en 1881, dos años después de la muerte de Maxwell en 1879, aunque la copia de color arándano que ahora está de vuelta en la biblioteca New Bedford no es considerada una edición rara de la obra, precisó Melo.

La biblioteca recibe ocasionalmente libros devueltos con retrasos de 10 o 15 años, pero nunca se habían acercado a un siglo o más.

El tratado se publicó en momentos en que el mundo todavía intentaba comprender las posibilidades de la electricidad. En 1880, Thomas Edison recibió una patente histórica que encarnó los principios de su lámpara incandescente.

Cuando el libro estuvo por última vez en New Bedford, Estados Unidos se preparaba para su segunda Serie Mundial moderna, el presidente republicano Theodore Roosevelt estaba por ganar otro mandato, Wilbur y Orville Wright habían realizado su primer vuelo en avión un año antes y la ciudad de Nueva York celebraba su primera línea de metro.