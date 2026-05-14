Washington. El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Michael Banks, renunció este jueves a su puesto con efecto inmediato, según informan medios estadounidenses, en medio de reportes que acusan al funcionario de contratar servicios de prostitución durante el tiempo que ha trabajado en esta agencia.

“Siento que he vuelto a poner el barco en el rumbo correcto: de ser la frontera más insegura, desastrosa y caótica, a ser la frontera más segura que este país haya visto jamás. Es hora de ceder las riendas, son 37 años, es momento de disfrutar de la familia y de la vida”, dijo Banks a la cadena Fox News al confirmar su renuncia.

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La salida del agente tiene lugar después de que The Washington Examiner, un medio de línea conservadora, publicara en abril pasado una investigación sobre supuestos viajes al extranjero del funcionario para mantener relaciones sexuales con prostitutas mientras desempeñaba responsabilidades anteriores en la agencia de inmigración.

Según denuncias de seis empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza, Banks “se jactaba” ante sus colegas de haber pagado por servicios sexuales durante viajes a Colombia y Tailandia a lo largo de una década.

The Washington Examiner también publica hoy fragmentos de una carta mediante la cual el directivo habría comunicado su salida a sus subordinados.

“Tras más de 37 años de servicio público a la ciudadanía de los Estados Unidos de América, ha llegado el momento de jubilarme y regresar a mi hogar en Texas para dedicarme a mi familia y a mi rancho”, escribió Banks, según el medio estadounidense.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), de la que depende la Patrulla Fronteriza, no ha respondido de momento a preguntas de EFE sobre la renuncia y las acusaciones contra el agente.

Desde su entrada a la agencia hace más de tres décadas, Banks ha ocupado varios cargos dentro del organismo federal de inmigración.

Se retiró temporalmente de la Patrulla Fronteriza en 2023 por desacuerdos con la política migratoria del entonces presidente demócrata Joe Biden, tras lo que fue designado como “zar de la frontera” en Texas por el gobernador republicano de ese estado, Greg Abbott, conocido por sus iniciativas de mano dura contra la inmigración.

Tras el regreso del presidente Donald Trump al poder en enero de 2025, fue nombrado como jefe de la Patrulla Fronteriza, donde ha trabajado para aplicar las políticas antimigratorias con las que el mandatario republicano hizo campaña.