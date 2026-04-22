WASHINGTON. El secretario de la Marina, John Phelan, dejará su cargo, anunció el Pentágono de forma abrupta el miércoles. Phelan es el primer jefe de una rama militar en renunciar durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, y el último alto mando de defensa en dimitir o ser destituido.

No se dieron razones para la inesperada salida del máximo funcionario civil de la Marina, que se produce en un momento en que la Armada ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes y está atacando buques vinculados a Teherán en todo el mundo durante un frágil alto el fuego en la guerra.

PUBLICIDAD

La salida de Phelan es la más reciente de una serie de cambios en la cúpula del Pentágono, apenas unas semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destituyera al máximo oficial uniformado del Ejército, el general Randy George. Hegseth también ha destituido a otros generales, almirantes y otros altos mandos de defensa desde que asumió el cargo el año pasado.

Como muestra de la repentina decisión, Phelan se había dirigido el día anterior a una gran multitud de marineros y profesionales del sector en la conferencia anual de la Armada en Washington, donde habló con la prensa sobre su agenda.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, anunció en redes sociales que Phelan dejaba la administración con efecto inmediato y que el subsecretario Hung Cao asumiría el cargo de secretario interino.

Cao se postuló sin éxito al Senado de Estados Unidos por Virginia para intentar desbancar al senador demócrata Tim Kaine en 2024. Contaba con el respaldo de Trump en las reñidas primarias republicanas.

Cao es un veterano de la Armada con 25 años de servicio en zonas de combate. Su biografía incluye la huida de Vietnam con su familia cuando era niño en la década de 1970. En un video de campaña para su candidatura al Senado, comparó el régimen comunista de Vietnam durante la Guerra Fría con la administración del presidente Joe Biden.

“Estamos perdiendo nuestro país”, dijo Cao en un video durante la campaña, en el que culpaba a Biden de los casos penales contra Trump y mostraba imágenes de cruces fronterizos y saqueos de tiendas. “Ustedes lo saben. Pero también saben que no pueden decirlo. Nos vemos obligados a decir que lo incorrecto es correcto. Nos vemos obligados a mentir”.

Phelan no había servido en el ejército ni había ocupado un cargo de liderazgo civil en las fuerzas armadas antes de que el presidente Donald Trump lo nominara para secretario a finales de 2024.

Phelan fue un importante donante de la campaña de Trump y fundó la firma de inversión privada Rugger Management LLC. Según su biografía, su principal contacto con el ejército provino de un puesto de asesor que ocupó en Spirit of America, una organización sin fines de lucro que apoyaba la defensa de Ucrania y Taiwán.