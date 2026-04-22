Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Irán disparó contra tres barcos en el estrecho de Ormuz este miércoles, subrayando la continua amenaza a los suministros mundiales de energía y complicando los esfuerzos para reunir a Estados Unidos e Irán en conversaciones para poner fin a la guerra.

Los ataques, que según los medios iraníes fueron llevados a cabo por la paramilitar Guardia Revolucionaria de Irán, se produjeron después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos ampliaría indefinidamente el alto el fuego con Irán, que expiraba el miércoles.

Pero Trump dijo que Estados Unidos seguiría bloqueando los puertos iraníes, y los ataques reforzaron los peligros para el tráfico en el estrecho, por el que pasa el 20% del petróleo y el gas natural del mundo en tiempos de paz.

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Eso significa que, aunque el alto el fuego se mantenga en gran medida -e Irán y Estados Unidos no reanuden los ataques de gran envergadura-, la guerra seguirá pesando mucho en la economía mundial. El conflicto ya ha disparado los precios del gas más allá de la región y ha encarecido los alimentos y una amplia gama de productos. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, más graves y generalizados serán sus efectos y más tardará la economía en recuperarse.

Irán no ha ofrecido ningún reconocimiento formal de la prórroga de Trump, pero un diplomático iraní dijo que las conversaciones no se reanudarán hasta que se levante el bloqueo.

Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz

Irán abrió fuego contra un portacontenedores en el estrecho el miércoles por la mañana, y un segundo fue atacado poco después, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, dependiente del ejército británico.

La televisión estatal iraní informó posteriormente de que los buques estaban bajo custodia de la Guardia Revolucionaria y estaban siendo trasladados a Irán. Identificó los buques como el MSC Francesca y el Epaminodes. No fue posible contactar inmediatamente con los propietarios de los buques para que hicieran comentarios.

10 Fotos La ruta marítima mantiene en tensión a gobiernos y mercados.

Las incautaciones representan una escalada por parte de los líderes de Irán, que parecen dispuestos a impulsar una negociación más dura con los negociadores estadounidenses después de que otras dos rondas de conversaciones con la administración Trump terminaran en una guerra abierta.

Las agencias de noticias semioficiales Nour News, Fars y Mehr informaron entonces de que la Guardia había atacado un tercer buque llamado Euphoria. Dijeron que el buque había quedado “varado” en la costa iraní, sin dar más detalles.

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La UKMTO declaró que el primer barco fue atacado por una cañonera de la Guardia Revolucionaria que no avisó al barco antes de disparar. Añadió que nadie resultó herido en el ataque.

La agencia iraní Nour News, sin embargo, informó de que la Guardia sólo abrió fuego contra el barco después de que éste hubiera “ignorado las advertencias de las fuerzas armadas iraníes”. La agencia de noticias semioficial iraní Fars describió el ataque como una “imposición legal” por parte de Irán de su control sobre el estrecho de Ormuz.

Se han producido más de 30 ataques contra buques en Oriente Medio desde que comenzó la guerra el 28 de febrero con ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán.

Un barco portacontenedores navega por el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, en Irán, el 18 de abril de 2026. ( The Associated Press )

No está claro cuándo se reanudarán las conversaciones

La capacidad de Irán para restringir el tráfico a través del estrecho -que conduce del Golfo Pérsico a mar abierto- ha demostrado ser una importante ventaja estratégica.

Aunque el alto el fuego significa que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes han cesado en Irán -y los misiles de Teherán ya no apuntan a Israel ni a Oriente Próximo en general-, los ataques en el estrecho y las anteriores interceptaciones estadounidenses de buques iraníes demuestran que la amenaza marítima persiste.

Sin un acuerdo diplomático, estos ataques podrían continuar, lo que probablemente disuadiría a más barcos de intentar siquiera pasar por el estrecho y reduciría aún más el suministro mundial de energía.

El miércoles, el crudo Brent, el estándar internacional, cotizaba por encima de los 98 dólares el barril, un 35% más desde el inicio de la guerra.

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Irán pareció atrincherarse el miércoles, con su Guardia Revolucionaria prometiendo “asestar golpes aplastantes más allá de la imaginación del enemigo a sus activos restantes en la región.”

La noche anterior, los partidarios de la línea dura de la teocracia iraní celebraron mitines en los que la Guardia exhibió misiles y lanzaderas, en señal de desafío a Israel y Estados Unidos, que dedicaron gran parte de su campaña de ataques aéreos a destruir el arsenal de misiles balísticos del país.

No está claro cuándo podrían reanudarse las conversaciones. Dos funcionarios paquistaníes dijeron a The Associated Press que Islamabad sigue esperando noticias de Teherán sobre cuándo enviará una delegación para otra ronda. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios de comunicación. Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión iraní en Egipto, dijo a The Associated Press que ninguna delegación iría a Pakistán hasta que Estados Unidos levantara su bloqueo.

Un muerto en un ataque con dron en el Líbano

En Líbano, donde los combates entre Israel y Hezbolá, respaldada por Irán, estallaron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques iniciales, la Agencia Nacional de Noticias, de ámbito estatal, afirmó que un ataque matutino de un avión no tripulado israelí contra la localidad de Jabbour causó un muerto y dos heridos.

El ejército israelí negó haber atacado la zona.

El viernes entró en vigor en Líbano un alto el fuego de 10 días, pero se han producido varios ataques israelíes y Hezbolá reivindicó su primer ataque el martes.

Desde que comenzó la guerra, al menos 3,375 personas han muerto en Irán, según las autoridades. Más de 2,290 personas han muerto en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en Estados árabes del Golfo. Han muerto 15 soldados israelíes en Líbano y 13 miembros del ejército estadounidense en toda la región.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.