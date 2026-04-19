Washington. Estados Unidos informó el domingo que tomó por la fuerza el control de un buque de carga con bandera iraní que intentó eludir su bloqueo naval cerca del estrecho de Ormuz, la primera interceptación de este tipo desde que comenzó el bloqueo de puertos iraníes la semana pasada.

La noticia puso en duda un anuncio previo del presidente Donald Trump de que negociadores estadounidenses viajarán el lunes a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones con Irán. El alto el fuego está programado a expirar el miércoles, y Washington y Teherán mantienen desacuerdos con relación al estrecho.

Trump dijo en redes sociales que un destructor de misiles guiados de la Marina de Estados Unidos en el golfo de Omán advirtió a la embarcación que se detuviera, pero no lo hizo. Añadió que la Marina “los frenó en seco al abrir un agujero en la sala de máquinas” y que los Marines estadounidenses tenían bajo custodia a la embarcación, de nombre Touska, y estaban “¡viendo qué hay a bordo!”

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Irán no se ha pronunciado de momento. El Comando Central de Estados Unidos señaló que el destructor emitió “repetidas advertencias durante un período de seis horas”.

Medios estatales iraníes insinúan que no se llevarán a cabo las conversaciones

Funcionarios iraníes no comentaron sobre el anuncio de Trump de las negociaciones.

Sin embargo, la prensa estatal iraní, sin citar más que a fuentes no identificadas, emitió breves reportes que dejaban entrever que las conversaciones no se llevarían a cabo.

Minutos después del anuncio de la incautación del buque, los medios estatales de Irán informaron que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, habían sostenido una conversación telefónica a primeras horas del domingo. Pezeshkian acusó a Estados Unidos de intimidación y comportamiento irrazonable, según reportes, y advirtió que las acciones de Washington han provocado que aumenten las sospechas de que Estados Unidos pueda repetir patrones anteriores y “traicione la diplomacia”.

Por separado, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, habló por teléfono con su homólogo iraní Abbas Araghchi.

El país anfitrión, Pakistán, tampoco confirmó una segunda ronda, pero las autoridades comenzaron a reforzar la seguridad en la capital, Islamabad. Un funcionario regional involucrado en los esfuerzos dijo que los mediadores estaban ultimando los preparativos y que equipos estadounidenses de avanzada ya estaban sobre el terreno. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir los preparativos con la prensa.

La Casa Blanca indicó que el vicepresidente JD Vance, quien lideró la primera ronda de conversaciones presenciales el fin de semana pasado, encabezará la delegación a Pakistán junto con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

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Irán informó el sábado que había recibido nuevas propuestas de Estados Unidos. Si bien el principal negociador de Teherán, el presidente del Parlamento Mohammed Bagher Qalibaf, declaró en una entrevista a la televisión estatal que “no habrá retirada en el campo de la diplomacia”, reconoció que la brecha entre ambas partes seguía siendo amplia.

No estaba claro si alguna de las partes había cambiado su postura sobre asuntos que hicieron descarrilar la última ronda, incluido el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, sus aliados regionales y el control sobre el estrecho de Ormuz.

En su anuncio, Trump repitió sus amenazas contra la infraestructura iraní que han suscitado críticas generalizadas y denuncias de que ello constituye crímenes de guerra. Si Irán no acepta el acuerdo, “Estados Unidos destruirá cada central eléctrica y cada ouente en Irán”, escribió.

Irán dice que la navegación por el estrecho de Ormuz es “imposible”

Los buques seguían sin poder transitar por la crucial vía fluvial en medio de amenazas de Irán y el bloqueo de Estados Unidos a los barcos que se dirigen hacia y desde puertos iraníes. Cientos de embarcaciones esperaban autorización en ambos extremos del canal.

Una de las peores crisis energéticas a nivel mundial en décadas amenazaba con profundizarse. Aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo pasa normalmente por el estrecho, junto con suministros críticos de fertilizante para los agricultores de todo mundo, gas natural y ayuda humanitaria para lugares en extrema necesidad como Afganistán y Sudán.

Funcionarios iraníes reiteraron el domingo que los barcos no pasarían mientras el bloqueo estadounidense siga vigente. “Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podamos”, declaró Qalibaf.

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Trump ha acusado a Irán de incumplir el cese al fuego y disparar contra barcos que navegan por el estrecho. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Esmail Baghaei calificó el domingo el bloqueo estadounidense como un “acto de agresión”.

Irán anunció la reapertura del estrecho después de que el viernes entró en vigor el una tregua de 10 días entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, en Líbano. Pero Teherán advirtió que seguirá aplicando restricciones en la vía fluvial después de que Trump afirmó que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente” hasta que la República Islámica alcance un acuerdo con Estados Unidos.

Para la República Islámica, el cierre del estrecho —impuesto después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra con Irán el 28 de febrero durante conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán— es quizá su arma más poderosa, al infligir un costo político a Trump. Para Estados Unidos, el bloqueo asfixia la economía iraní al negarle un flujo de efectivo a largo plazo.

La guerra —ahora en su octava semana— ha matado al menos a 3,000 personas en Irán, a más de 2,290 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en Estados árabes del Golfo Pérsico. Quince soldados israelíes en Líbano y trece militares estadounidenses en toda la región han muerto.

Dado que la mayoría de los suministros para las bases militares de Estados Unidos en la región del Golfo pasan por el estrecho, “Irán está decidido a mantener la supervisión y el control sobre el tráfico a través del estrecho hasta que la guerra termine por completo”, señaló a última hora del sábado el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Eso implica rutas designadas por Irán, pago de tarifas y emisión de certificados de tránsito.

El consejo ha actuado recientemente como el principal órgano de toma de decisiones de facto en Irán.