El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que negociadores estadounidenses estarán en Pakistán el lunes para conversaciones con Irán.

Trump, en una publicación en redes sociales el domingo, no detalló qué funcionarios enviará Estados Unidos a una segunda ronda de conversaciones presenciales con Irán en Islamabad. La Casa Blanca y la oficina del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien lideró la primera ronda de conversaciones, no respondieron de inmediato a los mensajes enviados la mañana del domingo.

En su publicación, Trump acusó a Irán de violar el acuerdo de alto el fuego al disparar proyectiles el sábado en el estrecho de Ormuz y amenazó con destruir infraestructura civil en Irán si no acepta el acuerdo que Estados Unidos está ofreciendo.

“Si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada central eléctrica y cada puente en Irán”, escribió Trump.