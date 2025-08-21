VILLANOVA, Pensilvania. La policía respondió el jueves a un aviso de un tirador activo en el campus de la Universidad de Villanova, días antes del inicio de las clases.

Los estudiantes compartieron un mensaje del sistema de alerta de Villanova en el que se les indicaba que cerraran y bloquearan las puertas y se trasladaran a lugares seguros. Una segunda alerta de las autoridades de Villanova advirtió a la gente que se mantuviera alejada de la facultad de derecho.

En una publicación en X, el municipio de Radnor pidió a los residentes y estudiantes cercanos que se refugiaran en el lugar. No se proporcionó más información.

Los vídeos publicados en las redes sociales mostraban a una multitud entrando apresuradamente en un edificio del campus. La orientación y la matriculación de los nuevos estudiantes comenzaron el jueves y está previsto que continúen hasta el sábado. Las clases comienzan el lunes.

La representante estatal Lisa Borowski, cuyo distrito incluye Villanova, dijo que alrededor de las 5 de la tarde recibió un mensaje de texto de la policía del municipio de Radnor y de la policía del campus de Villanova para que los residentes locales se refugiaran en el lugar.

“Estoy muy preocupada y muy inquieta”, dijo Borowski.

La Universidad de Villanova es una universidad católica privada situada en los suburbios de Filadelfia. Limita con los municipios de Lower Merion y Radnor, en el centro de los barrios acomodados de Main Line.

La escuela agustiniana ha recibido una atención especial este año por ser el alma mater del nuevo papa León XIV.