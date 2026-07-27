Seattle. Varias personas resultaron heridas en un tiroteo el domingo en la noche en un complejo de eventos cerca de la Space Needle en Seattle, informó la policía en un comunicado.

Las autoridades no difundieron más información. La policía investiga el tiroteo e instó a la gente a evitar el área.

El Seattle Center albergó el festival gastronómico Bite of Seattle el fin de semana. El festival anual comenzó en 1982 y atrae a 350,000 asistentes durante “tres días de comida, bebida y celebración comunitaria”, según su sitio web.