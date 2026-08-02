Boise, Idaho. Un tiroteo que se registró el sábado en un restaurante In-N-Out Burger en el sur de Idaho dejó varios muertos y otras personas heridas, informó la Policía.

El atacante estaba entre los fallecidos, indicó el jefe de Policía de Twin Falls, Matthew Hicks, en una conferencia de prensa. La Policía aún intentaba determinar la identidad y el motivo del agresor.

“Creemos que la amenaza para la comunidad ha terminado”, declaró Hicks. Añadió que todavía no sabía con exactitud cuántas personas murieron o resultaron heridas y que las autoridades seguían en el proceso de notificar a los familiares más cercanos. “Fue una escena muy caótica”, dijo.

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Antes de la conferencia de prensa, el comisionado del condado de Twin Falls, Brent Reinke, comentó que el sheriff Jack Johnson le había dicho que cinco personas resultaron heridas.

Esta imagen, facilitada por KMVT, muestra el lugar de un tiroteo que comenzó en un restaurante In-N-Out Burger el sábado, 1 de agosto en Twin Falls, Idaho. (KMVT vía AP) ( The Associated Press )

Lane Koehn, de 34 años, contó que estaba detenido en un semáforo cerca del In-N-Out cuando vio a una persona con un rifle tipo AR salir del autoservicio. Un hombre con una pistola empezó a disparar contra el tirador.

Luego vio a alguien con uniforme de In-N-Out arrastrar por el estacionamiento a una persona, también uniformada, que sangraba por una herida de bala en el pecho. El empleado, Koehn y el hombre con la pistola se quedaron hasta que llegaron los paramédicos por ella.

“Estaba bastante mal, pero no sé. Espero que haya sobrevivido”, expresó Koehn.

Koehn señaló que la Policía le indicó que evacuara porque el tiroteo seguía en curso.

También dijo que el atacante disparó al menos tres o cuatro veces y no estaba claro si alguien en particular fue el objetivo.

Un video grabado por un conductor desde el otro lado de la calle captó a un tirador, que parecía estar vestido de negro, caminando con un rifle hacia un auto blanco, abriendo la puerta del lado del conductor y abriendo el maletero.

Luego la persona caminó hacia el maletero y metió la mano dentro. En ese momento, el conductor que grabó el video se fue rápidamente, por temor a que el hombre estuviera sacando más armas.

Haley Dodaro, residente de Twin Falls, de 43 años, y su madre fueron a In-N-Out a almorzar el sábado por la tarde. Mientras esperaban en la fila del autoservicio, vieron a gente corriendo por la calle y a trabajadores saliendo a toda prisa del restaurante. Al principio, Dodaro pensó que podría haber un incendio, pero luego un hombre que dirigía el tráfico con un chaleco reflejante dijo que había un tirador.

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“Así fue como supimos que había un tiroteo. La gente salía corriendo llorando y gritando. Fue muy aterrador”, escribió Dodaro en un mensaje de texto a The Associated Press.

Esta imagen fija, tomada de un video grabado por un testigo, muestra el lugar de un tiroteo que comenzó en un restaurante In-N-Out Burger el sábado, 1 de agosto en Twin Falls, Idaho. (Kevin Bell Jr. vía AP) ( Kevin Bell Jr. )

El tiroteo ocurrió cerca de una concurrida zona comercial y había cientos de personas allí en ese momento, indicó Hicks. La Policía estaba entrevistando a testigos y pidió que cualquier persona con información que se comunicara con las autoridades.

Reinke, quien también fue exjefe de prisiones del Departamento de Correccionales de Idaho, dijo que se enteró del incidente poco antes de las 4 de la tarde y que respondieron múltiples agencias.

La Policía aconsejó a la gente evitar la zona ya que cerraron caminos.

Twin Falls, una ciudad de unas 56,000 personas, está a unos 205 kilómetros (130 millas) al sureste de Boise y a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de la frontera con Nevada.