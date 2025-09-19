Agentes federales y manifestantes se enfrentaron este viernes frente a las instalaciones de Inmigración en Broadview, en el oeste de Chicago, durante la cuarta manifestación en las últimas semanas contra la ‘Operación Midway Blitz’ del presidente Donald Trump.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrastraron y derribaron a los manifestantes frente al edificio, mientras una multitud bloqueaba la entrada al estacionamiento, denunciaron activistas.

Medios locales informaron que los agentes rociaron agentes químicos contra los manifestantes.

Poco después de las 8:30 de la mañana, agentes federales armados que se encontraban en el techo de las instalaciones, lanzaron gas pimienta y un agente químico, que se cree era gas lacrimógeno, para dispersar a los manifestantes mientras un vehículo intentaba salir de las instalaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de EE.UU. informó sobre la detención de tres personas.

Uno de los capturados estaba bloqueando un vehículo antes de ser retirado físicamente por agentes que rociaron un irritante químico. Al parecer, el manifestante agarró el agente químico e intentó arrojárselo al oficial migratorio. Otro fue llevado al centro y esposado en el suelo.

Kat Abughazaleh, quien se postula al Congreso por el noveno distrito de Illinois, declaró a medios que los agentes la empujaron y le rociaron gas.

“Todos nos unimos, no dejamos pasar la camioneta. El ICE entró e intentó pasarnos con el auto; casi atropellan a alguien”, dijo la aspirante demócrata. “No nos movimos, nos mantuvimos firmes, y fue entonces cuando usaron las balas de pimienta y el gas lacrimógeno”.

Los manifestantes afirmaron que durante toda la mañana los agentes dispararon en su contra balas de pimienta, balas de goma y granadas de humo.

“No tenemos armas, tenemos pancartas, cánticos y canciones”, dijo la activista. “Nos trataron como si estuviéramos en una zona de guerra”, agregó Abughazaleh.

Manifestantes y reporteros tuvieron que huir de la nube de humo, según personas presentes en el lugar. Algunos fueron vistos sentados o tumbados en el suelo, con lágrimas en los ojos.

Alrededor del mediodía, el jefe de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Gregory Bovino, apareció en las puertas de las instalaciones, acompañado de agentes armados y uniformados.

Bovino dirige una segunda operación de control migratorio en el área de Chicago, denominada ‘Operación general’.

En un comunicado, el DHS afirmó que había más de cien personas en la protesta, aunque un video del canal CBS News Chicago mostró solo unas pocas docenas. Dijeron que los manifestantes agredieron a las fuerzas del orden, lanzaron gases lacrimógenos, pincharon neumáticos y bloquearon la entrada del edificio, calificándolos de “alborotadores”.

Otros políticos de Illinois se unieron a los manifestantes, entre ellos la vicegobernadora estatal, Juliana Stratton, para denunciar la represión violenta del ICE.

“La gente está aquí para protestar pacíficamente”, dijo Stratton, quien se postula al Senado. “Miren lo que hemos estado viendo en las últimas semanas aquí en Chicago. Están secuestrando a la gente de las calles, metiéndola en camionetas sin identificación y sin el debido proceso”, señaló.

Las instalaciones migratorias de Broadview han sido blanco de manifestantes desde el inicio de la ‘Operación Midway Blitz’.

La semana pasada, los manifestantes se enfrentaron a agentes fuertemente armados con equipo militar. Algunos de ellos fueron alcanzados por agentes químicos y balas de goma.