El diputado republicano Max Miller afirmó el martes que iba a presentar la documentación necesaria para iniciar una investigación en la Cámara de Representantes sobre las acusaciones de violencia doméstica formuladas contra él por su exesposa, mientras el polémico exasesor del presidente Donald Trump luchaba por mantenerse en la carrera por su escaño en el Congreso por Ohio.

Miller, que se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor a raíz de las acusaciones, declaró al anunciar la medida en la red social X que solicitaba la investigación «para limpiar mi nombre», y añadió: «No tengo nada que ocultar».

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El diputado, que cumple su segundo mandato y que fue asesor de alto rango de la Casa Blanca durante la primera presidencia de Trump, se enfrenta a una avalancha de demandas presentadas por su exesposa, Emily Moreno —hija del senador republicano por Ohio Bernie Moreno— y por una exnovia. Los demócratas de la Cámara de Representantes han solicitado que se lleve a cabo una investigación.

Trump habló con Miller el lunes y le indicó que su candidatura «no pinta bien», según una fuente familiarizada con la conversación a la que se le ha concedido el anonimato para poder hablar de una conversación privada. La conversación de Trump con Miller fue publicada por primera vez por Axios. El miércoles es la fecha límite para que Miller se retire de su campaña de reelección, si decide hacerlo.

El senador Moreno, que llevaba mucho tiempo sin pronunciarse sobre las acusaciones, se pronunció el domingo y afirmó que Miller no cumple «los requisitos básicos de integridad necesarios para ocupar un cargo electo».

Miller, que había recibido el apoyo de Trump, ha afirmado que seguirá en la carrera por su escaño en la Cámara de Representantes, en un distrito muy reñido del noreste de Ohio, que abarca los barrios residenciales acomodados de Cleveland y las zonas rurales del suroeste.

Ya había adelantado su decisión durante el fin de semana, cuando retransmitió en directo un vídeo en el que se defendía en X y publicó una serie de documentos relacionados con sus casos de divorcio y custodia.

«No voy a abandonar esta carrera y voy a ganar en noviembre», afirmó desde la tribuna.

Trump se negó a pronunciarse públicamente el lunes sobre si Miller debería retirarse de la carrera electoral, señalando que las acusaciones contra él eran «suposiciones».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.