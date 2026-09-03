JEFFERSON CITY, Misuri — Un candidato a la Cámara de Representantes de Misuri compareció este jueves ante el tribunal por primera vez en relación con un delito federal relacionado con drogas, en el que se le acusa de intentar suministrar cocaína y Adderall a su rival en las primarias republicanas.

Thomas Ross, de 37 años, está acusado de conspiración para distribuir una sustancia controlada. Se le acusa de haber pedido a un director de campaña que colocara una pequeña cantidad de cocaína y una pastilla de anfetamina con receta médica a su rival, Louise Secker, en las semanas previas a las primarias del 4 de agosto, según los documentos judiciales.

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Ross, de Joplin, venció a Secker por apenas unas pocas docenas de votos.

Ross no respondió a un mensaje enviado el jueves en el que se le pedía que se pronunciara sobre la acusación, presentada el miércoles. La oficina del defensor público federal asignada a su caso no respondió de inmediato a un mensaje en el que se le preguntaba cómo pensaba declararse Ross.

El presidente del Partido Republicano de Misuri, Peter Kinder, instó a Ross a retirarse de la carrera electoral y calificó las circunstancias de su detención de «graves y profundamente preocupantes».

Un antiguo director de campaña de Ross declaró a los agentes de las fuerzas del orden que Ross le había entregado un guante de nailon negro que contenía una pequeña bolsa de plástico con polvo blanco y una cápsula rosa y blanca. Según una declaración de causa probable firmada por un agente del FBI, afirmó que Ross le había dicho que lo colocara en el bolso o en el coche de Secker mientras él estaba de vacaciones fuera del estado.

Las pruebas realizadas posteriormente por las fuerzas del orden revelaron que las sustancias eran cocaína y Adderall.

Según el comunicado del FBI, Ross envió numerosos mensajes de texto a un miembro de su equipo de campaña en relación con «el asunto». En uno de ellos, Ross dijo que esperaba «que pudiéramos llevarlo a cabo» antes de que Secker asistiera a una reunión de mujeres republicanas en un restaurante de Joplin en junio, «lo que supondría una vergüenza tremenda», según el documento del FBI.

El fiscal federal R. Matthew Price afirmó en un comunicado que los votantes merecen poder confiar en las elecciones.

Esta historia se ha traducido del inglés al español mediante una herramienta de inteligencia artificial y ha sido revisada por un editor antes de su publicación.