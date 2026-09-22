WASHINGTON (AP) — El senador republicano John Curtis, de Utah, ha solicitado a la Comisión Judicial del Senado que investigue si Donald Trump Jr. se valió de su cercanía a la presidencia para obtener beneficios económicos, después de que su reciente fiesta de boda fuera financiada en parte por un oligarca ruso.

En una carta enviada el martes, Curtis instó a la comisión a citar a Trump Jr. para que preste declaración sobre sus negocios, sus relaciones con personas y entidades extranjeras, los regalos u otros beneficios que haya recibido y cualquier caso en el que su relación con el presidente Donald Trump, del Partido Republicano, «se haya invocado o se haya entendido que aportaba valor». Curtis pidió que se sometiera al mismo escrutinio a Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, del Partido Demócrata.

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«El país no debería tener que aceptar un criterio para la familia de un presidente republicano y otro para la familia de un presidente demócrata», escribió Curtis en la carta dirigida al senador republicano Chuck Grassley, de Iowa, presidente de la comisión, y al senador Dick Durbin, de Illinois, máximo representante demócrata en la comisión.

La carta llega en un momento en el que algunos republicanos se han mostrado cada vez más dispuestos a criticar a Trump, tras haber evitado en gran medida las desavenencias públicas con el presidente durante gran parte de su segundo mandato. La impopular guerra en Irán, los elevados precios de la gasolina y la creciente preocupación por las perspectivas del Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre han provocado un mayor escrutinio del presidente desde dentro de su propio partido.

Los Trump afirman que se trataba de un generoso regalo de un querido amigo

ProPublica reveló por primera vez la semana pasada que Umar Kremlev, que mantiene estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin, contribuyó a sufragar el alquiler de una isla privada y un espectáculo de fuegos artificiales con motivo de la boda de Trump Jr. y la socialité Bettina Anderson, celebrada en las Bahamas en mayo.

En una publicación posterior en su página de Instagram, firmada por la pareja, Bettina Trump escribió que Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, era un «querido amigo» que «nos organizó con gran generosidad dos noches increíbles de celebración DESPUÉS de nuestra boda».

El presidente, que no asistió a la boda de su hijo, defendió la participación de Kremlev, pero afirmó que el dinero se devolvería.

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Curtis califica la financiación de «corrupción»

El viernes pasado, Curtis calificó el regalo de «corrupción» y prometió dar más detalles en los próximos días.

«Un oligarca ruso pagó una lujosa fiesta tras la boda de Donald Trump Jr., lo cual, en mi opinión, huele muy mal. Es corrupción. No me gusta», afirmó Curtis en un vídeo publicado en las redes sociales.

Curtis, elegido por primera vez para el Senado en 2024, prometió al asumir el cargo que no tendría miedo de discrepar de Trump. Aunque ya se había mostrado crítico en el pasado, el hecho de pedir a la comisión que investigue al hijo del presidente es algo destacable.

Escribió en las redes sociales que los republicanos «casi agotaron la máquina de citaciones judiciales al investigar las relaciones de Hunter Biden en el extranjero» y que «no deberían desconectarla ahora».

Los republicanos investigaron a los Biden

Los republicanos de la Cámara de Representantes dedicaron gran parte de los años 2023 y 2024 a investigar si Hunter Biden había utilizado el nombre y el cargo político de su padre para obtener beneficios en sus negocios con intereses extranjeros. La familia Biden tachó las investigaciones de tener motivaciones políticas y negó haber cometido ninguna irregularidad.

La iniciativa del Partido Republicano culminó con un informe en el que se acusaba a Joe Biden de participar en una conspiración para utilizar su cargo público con el fin de enriquecer a su familia. Sin embargo, la Cámara de Representantes nunca sometió a votación los cargos de destitución en su contra.

«“Confíen en nosotros” no bastaba entonces, y tampoco basta ahora», escribió Curtis.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.