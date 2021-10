El gobernador de Oklahoma Kevin Stitt y otros líderes republicanos expresaron su indignación hoy, jueves, después de enterarse de que el Departamento de Salud del Estado emitió un certificado de nacimiento este año con una designación de género no binaria.

La agencia emitió el certificado de nacimiento en mayo al residente de Oregon Kit Lorelied, quien nació en Oklahoma y se identifica como no binario y usa el pronombre elle. Las personas que no son binarias no se identifican con las asignaciones tradicionales de género masculino o femenino.

Lorelied presentó una demanda después de que el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma inicialmente rechazó la solicitud. El Departamento, representado por la procuraduría general, llegó a un acuerdo en mayo en el que acordó agregar los no binarios como una opción en los certificados de nacimiento.

El gobernador republicano Kevin Stitt condenó el acuerdo.

“Creo que las personas son creadas por Dios para ser hombres o mujeres. Punto “, dijo Stitt en un comunicado. “No existe el sexo no binario y condeno de todo corazón el supuesto acuerdo judicial de la OSDH celebrado por activistas deshonestos que actuaron sin recibir la aprobación o supervisión adecuadas”.

Una portavoz de Stitt no respondió de inmediato a un mensaje que buscaba aclarar quién presuntamente el gobernador era un activista deshonesto. El acuerdo fue alcanzado por el abogado de Lorelied, el Departamento de Salud y la procuraduría general.

Diecisiete estados y el Distrito de Columbia reconocen actualmente el estado de género no binario y permiten tal designación en los documentos de identificación, según la demanda de Lorelied.

El comisionado de salud de Oklahoma, el doctor Lance Frye, dijo en un comunicado que el acuerdo se alcanzó bajo la administración del exfiscal general Mike Hunter y que la agencia estaba trabajando con Stitt y el nuevo fiscal general John O’Connor sobre cómo proceder.

“Si se cuestiona el acuerdo anterior, procederemos en consecuencia”, dijo Frye.

El abogado de Lorelied, Christopher Brecht, dijo que su cliente estaba muy contento con el acuerdo y que estaba sorprendido por la indignación de los líderes republicanos.

“Ciertamente no entiendo la objeción vehemente a algo como esto”, dijo. “No entiendo cómo esto afecta a los individuos binarios, por lo que la rápida oposición me sorprende”.

Brecht dijo que su cliente simplemente quería un certificado de nacimiento que reflejara quiénes son.

“Desde mi perspectiva, tener la primera cosa que te identifica en el mundo, que no te identifique con precisión, no puedo pensar en nada más degradante”, dijo.

Las declaraciones del presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, y del presidente pro tempore del Senado, Greg Treat, dijeron que el acuerdo equivalía a una extralimitación no autorizada por parte de las agencias ejecutivas.

El senador estatal Micheal Bergstrom, un republicano de Adair, presentó un proyecto de ley para la próxima sesión que requeriría que hombres y mujeres sean las únicas opciones en los certificados de nacimiento.