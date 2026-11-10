Los republicanos del Senado de Estados Unidos reeligieron el martes al senador John Thune como líder de la conferencia republicana después de un tenso día de discusiones sobre las fuertes derrotas en las elecciones de mitad de mandato que les costaron la mayoría.

Thune siempre fue el favorito para prevalecer, ya que sigue siendo popular entre sus colegas republicanos y no existía oposición en la elección por voto secreto. Pero los republicanos del Senado desahogaron sus frustraciones en tres reuniones separadas el martes después de una debacle electoral que les costó al menos siete escaños en el Senado.

Algunos republicanos habían intentado aplazar la decisión sobre el liderazgo, pero la conferencia votó y decidió seguir adelante, indicó el senador Ron Johnson, quien había presionado para posponer. Salió de la sala cuando comenzó la votación.

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El senador Jim Justice dijo después de la primera reunión que “queremos ser reflexivos y hacer lo correcto”.

Justice manifestó que había un “argumento legítimo de que, Dios santo, si perdimos tan mal como perdimos, ¿por qué seguiríamos con la misma dirigencia?”.

Al mismo tiempo, el liderazgo republicano actual “no causó este problema”, afirmó Justice. “Hacen un buen trabajo”.

La angustia — y la indecisión — surge mientras republicanos frustrados apenas empiezan a asimilar lo que significan los resultados electorales para su futuro. Quedan por definirse dos contiendas adicionales: Alaska y Mississippi, que podrían reducir aún más sus números.

Varios senadores ya habían pedido al liderazgo republicano aplazar la elección, que incluye también contiendas para otros cargos para la cúpula del partido y se realizan en la Antigua Cámara del Senado.

Thune, quien reemplazó al senador Mitch McConnell de Kentucky como líder de los republicanos a inicios de 2025, dijo antes de la reunión que tendrían una “conversación muy completa y sólida sobre hacia dónde vamos a partir de aquí y luego veremos cuál es el consenso de la conferencia”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.