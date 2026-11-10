La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el martes una resolución para someter a juicio político al secretario de Defensa Pete Hegseth, frenando el intento de destituir al jefe del Pentágono por su conducta en el cargo y su manejo de la guerra en Irán.

La votación se produjo mientras los republicanos lidian con las consecuencias de sus derrotas en las elecciones legislativas, que algunos en su partido han atribuido a la guerra en Irán y al consiguiente aumento de los precios de la gasolina. Pero después de que el presidente Donald Trump expresó un fuerte apoyo a Hegseth, los legisladores republicanos respaldaron en gran medida al secretario el martes. Rechazaron el intento de juicio político encabezado por el republicano Thomas Massie y respaldado por los demócratas.

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La votación podría simplemente retrasar el intento de juicio político contra Hegseth, ya que los demócratas se alistan para tomar el control de la Cámara de Representantes y el Senado a partir de enero.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien se tiene previsto que se convierta en el próximo presidente de la cámara baja una vez que los demócratas tomen el control del recinto, defendió firmemente la propuesta, asegurando que Hegseth ha “abusado de su poder” y “socavado la seguridad nacional de Estados Unidos”.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también se expresó a favor del juicio político contra Hegseth.

Hegseth arremetió el martes contra los esfuerzos para destituirlo, refiriéndose a Massie como un legislador rebelde y argumentando que no había cometido ninguno de los delitos graves que establece la Constitución para iniciar un juicio político. Calificó las acciones como una acusación contra los miembros de las fuerzas armadas del país y sus logros, asegurando que la propuesta estaba socavando a las fuerzas estadounidenses “en tiempo real”.

“Esto no es patriotismo”, puntualizó Hegseth. “Esto es sabotaje”.

La resolución de Massie incluía ocho cargos de juicio político. Se centró en gran medida en la guerra contra Irán, pero también incluyó referencias al papel de Hegseth en la ejecución de acciones militares en Yemen y Venezuela.

Massie, quien dejará el Congreso en enero después de perder en sus primarias ante un rival respaldado por Trump, asegura que Hegseth ha “ejecutado e implementado órdenes ilegales deliberadamente”.

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Los periodistas de Associated Press Steve Peoples en Nueva York y Lisa Mascaro en Washington contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.