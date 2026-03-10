Las ventas de viviendas ocupadas en Estados Unidos repuntaron en febrero, ya que los compradores aprovecharon la relajación de los tipos hipotecarios y un ligero aumento de las propiedades en el mercado de cara a la temporada de compra de viviendas de primavera.

Las ventas de viviendas existentes aumentaron un 1.7% el mes pasado respecto a enero, hasta una tasa anual desestacionalizada de 4.09 millones de unidades, según informó el martes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Las ventas cayeron un 1.4% respecto a febrero del año pasado. La última cifra de ventas superó el ritmo de 3.84 millones que esperaban los economistas, según FactSet.

“Buen impulso, pero aun así las ventas siguen por debajo de hace un año”, dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, durante una conferencia telefónica.

Los precios de la vivienda siguieron subiendo el mes pasado, aunque más lentamente. La mediana nacional del precio de venta aumentó un 0.3% en febrero respecto al año anterior, hasta 398,000 dólares, un máximo histórico para cualquier mes de febrero según los datos que se remontan a 1999, según la NAR. Los precios de la vivienda han subido en términos anuales durante 32 meses consecutivos.

Las últimas tendencias de ventas se producen después de un mes de enero desalentador, en el que las ventas de viviendas existentes registraron su mayor descenso mensual en casi cuatro años y el ritmo de ventas anualizado más lento en más de dos años, aunque la NAR ha revisado ligeramente al alza los datos de ventas de enero.

El mercado de la vivienda estadounidense lleva de capa caída desde 2022, cuando los tipos hipotecarios empezaron a subir desde mínimos de la era pandémica. El año pasado, las ventas de viviendas ocupadas se mantuvieron en mínimos de 30 años.

Desde 2023, las ventas se han situado cerca de los 4 millones anuales. Esta cifra está muy por debajo de los 5.2 millones anuales que han sido históricamente la norma.

La fuerte subida de los precios de la vivienda, sobre todo en los primeros años de esta década, y la escasez crónica de viviendas en el país, agravada por años de construcción por debajo de la media, han dejado fuera del mercado a muchos aspirantes a propietarios.

Al mismo tiempo, los tipos hipotecarios tienden a bajar, lo que aumenta el poder adquisitivo de los compradores que pueden permitirse comprar a los tipos actuales.

El tipo medio de una hipoteca a 30 años bajó hace dos semanas a poco menos del 6% por primera vez desde finales de 2022, según el comprador de hipotecas Freddie Mac.

Sin embargo, el rendimiento del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan para fijar el precio de los préstamos hipotecarios, ha subido tras el repunte de los precios del petróleo desde que comenzó la guerra de Irán, lo que podría significar tipos hipotecarios más altos justo cuando se pone en marcha la temporada primaveral de compra de viviendas.

La asequibilidad sigue siendo un reto para muchos aspirantes a propietarios de vivienda, especialmente los que compran por primera vez y no disponen del capital de una vivienda ya existente para invertirlo en la compra de una nueva. La incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral también mantiene al margen a muchos compradores potenciales.

Además de unos tipos hipotecarios más favorables para el comprador, quienes pueden permitírselo se benefician de una mayor selección de propiedades en el mercado.

A finales de febrero había 1.29 millones de viviendas sin vender, un 2.4% más que en enero y un 4.9% más que en febrero del año pasado, según la NAR. Esta cifra sigue estando muy por debajo de los aproximadamente 2 millones de viviendas en venta habituales antes de la pandemia del COVID-19.

