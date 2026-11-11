Un bebé de 11 meses sobrevivió luego de permanecer aproximadamente 24 horas enterrado vivo dentro de una jaula para perros en Carolina del Sur, en un caso que ha conmocionado a las autoridades y a la comunidad.

El pequeño, identificado como Koah Sharpe, fue encontrado con vida por los equipos de búsqueda en un terreno cercano a una vivienda en el condado de Lexington. Estaba dentro de una jaula para perros cubierta con una toalla y enterrada bajo tierra.

El sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, relató durante una conferencia de prensa el martes 10 de noviembre que el menor fue localizado “enterrado vivo, aferrándose a la vida y llorando”.

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Según las autoridades, el bebé habría permanecido en esas condiciones durante alrededor de un día. Koon indicó que las bajas temperaturas registradas durante la noche pudieron haber contribuido a su supervivencia.

Michael Comer holding y su hijo Koah Sharp. ( Amber Hammond )

“Muchas cosas jugaron a favor de Koah, y el buen Dios veló por él durante las últimas 24 horas”, expresó el funcionario.

¿Cómo ocurrió la desaparición del bebé?

La búsqueda comenzó luego de que el menor desapareciera mientras estaba bajo el cuidado de su padre, identificado como Michael Comer.

De acuerdo con la información ofrecida por el sheriff, la madre del bebé lo dejó al cuidado de Comer durante la tarde del lunes 9 de noviembre para realizar unas diligencias. Sin embargo, cuando otro cuidador llegó posteriormente a la residencia, ni el padre ni el niño se encontraban allí.

Como parte de la búsqueda, los agentes inspeccionaron un área cercana a la residencia del padre de Comer, donde identificaron paja de pino y tierra aparentemente removida. ( Amber Hammond )

Las autoridades recibieron una notificación cerca del mediodía y comenzaron las labores para dar con el paradero de ambos.

Durante la investigación, los agentes encontraron algunas pertenencias del menor en la residencia del padre de Comer, quien vivía cerca del lugar. Sin embargo, no lograron localizar al bebé ni a su progenitor.

Las grabaciones de cámaras de seguridad permitieron establecer que Comer se había desplazado por la ciudad utilizando vehículos de otras personas, pero sin que el niño estuviera con él, según la investigación.

Posteriormente, el hombre fue localizado en una dependencia de una vivienda y arrestado durante la noche del lunes por un presunto delito de robo con allanamiento. Al momento de su detención, el bebé no estaba con él.

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Escucharon el llanto mientras excavaban

En el operativo participaron alrededor de 100 efectivos de distintas agencias de seguridad pública.

Como parte de la búsqueda, los agentes inspeccionaron un área cercana a la residencia del padre de Comer, donde identificaron paja de pino y tierra aparentemente removida.

Los investigadores delimitaron el terreno y comenzaron a excavar. Fue entonces cuando escucharon el llanto del pequeño.

“Mientras la sondeaban, delimitaban el área y empezaban a cavar, se podía oír llorar al pequeño Koah”, relató Koon.

El hallazgo permitió rescatar al bebé, quien había permanecido enterrado dentro de la jaula durante aproximadamente 24 horas.

El padre podría enfrentar nuevos cargos a medida que avance la investigación. ( The Associated Press )

Investigación continúa abierta

Por el momento, las autoridades no han establecido qué motivó los hechos. El sheriff indicó que habían surgido algunos problemas entre la madre, el menor y Comer, aunque no ofreció detalles adicionales.

Koon también adelantó que el padre podría enfrentar nuevos cargos a medida que avance la investigación.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que el bebé terminó enterrado y cómo logró sobrevivir.