Quedarse atrapado en arenas movedizas es un peligro cursi de películas y series antiguas, pero realmente le ocurrió a un desafortunado excursionista en el Parque Nacional Arches de Utah.

El parque, famoso por sus docenas de arcos naturales de arenisca, recibe más de un millón de visitantes al año, y los accidentes, que van desde caídas hasta golpes de calor, son comunes.

¿Arenas movedizas? En realidad no, pero ha ocurrido al menos un par de veces.

“La arena húmeda simplemente regresa. Es una batalla interminable”, dijo John Marshall, quien ayudó a una mujer atrapada en arenas movedizas hace más de una década y coordinó el último rescate.

El domingo, un excursionista experimentado, cuya identidad no fue revelada, atravesaba un pequeño cañón en el segundo día de una excursión de 32 kilómetros (20 millas) cuando se hundió hasta el muslo, según Marshall. Incapaz de liberarse, el excursionista activó una baliza satelital de emergencia. Su mensaje fue reenviado a los servicios de emergencia del condado de Grand y Marshall recibió la llamada a las 7:15 a. m.

“Me estaba levantando de la cama”, dijo Marshall. “Me estaba rascando la cabeza, pensando: ‘¿Escuché bien? ¿Dijeron arenas movedizas?’”.

Se puso las botas y se reunió con un equipo que partió con vehículos todoterreno, una escalera, tablas de tracción, tablas de apoyo y un dron. Pronto, Marshall tuvo una vista aérea de la situación.

A través de la cámara del dron, vio a un guardabosques que le había lanzado una pala al hombre. Pero las arenas movedizas volvieron a fluir en cuanto el mochilero las retiró, dijo Marshall.

El equipo de Búsqueda y Rescate del condado de Grand colocó la escalera y las tablas cerca del mochilero y lentamente le soltaron la pierna. Para entonces, llevaba un par de horas de pie en un lodo casi helado, con temperaturas de entre -6 y -1 °C.

Los rescatistas lo calentaron hasta que pudo ponerse de pie y luego caminar. Después, salió solo, incluso cargando su mochila, dijo Marshall.

Las arenas movedizas son peligrosas, pero es un mito que la inmersión total sea el principal riesgo, dijo Marshall.

“En las arenas movedizas, flotas muchísimo”, dijo. “La mayoría de la gente no se hunde más allá de la cintura”.

Marshall es prácticamente un experto en arenas movedizas.

En 2014, fue médico y ayudó a una mujer de 78 años tras quedar atrapada durante más de 13 horas en el mismo cañón, a solo 3 kilómetros de donde tuvo lugar el rescate del domingo.

El club de lectura de la mujer se preocupó cuando ella faltó a su reunión. Fueron a buscarla y encontraron su coche en el comienzo de un sendero. Era junio —más cálido que un domingo, pero no sofocante a la sombra del cañón— y la mujer se recuperó por completo tras recuperar el uso de las piernas.

“Ambos tuvieron finales muy felices”, dijo Marshall.