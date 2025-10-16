Estados Unidos lanzó una advertencia contundente: ciertos migrantes podrían enfrentar multas de hasta $5,000 por incumplir ciertas normas. La medida, anunciada por las autoridades federales, busca en principio reforzar el control fronterizo.

Con un video, publicado tanto en redes sociales como en canales de televisión, el portavoz de la Embajada de EE. UU. en México, David Arizmendi, dio a conocer que empezarán a sancionar económicamente a todas las personas que crucen de manera ilegal hacia el territorio norteamericano.

“¡Respeta la ley! Si cruzas ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarás graves consecuencias", advirtió el diplomático, como parte de un acuerdo con la administración Trump para disuadir el ingreso indebido.

Según informó el medio The Dallas Morning News, esta pena se aplicará al momento de detener al inmigrante y la cifra podría aumentar en caso que lo consideren las autoridades estadounidenses.

Otros migrantes deberán pagar para residir en Estados Unidos

El gobierno de Trump también anunció que se aplicará una tarifa de US$1,000 a los nuevos beneficiarios del parole. Este permiso de residencia temporal es solicitando principalmente por migrantes que huyen de su país por razones humanitarias.

A través de un comunicado, al que tuvo acceso el medio El Diario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que este cargo aplicará para cualquier extranjero que reciba esta credencial en Estados Unidos “y no cumpla con una excepción”, como emergencias médicas o asistencia a funerales.