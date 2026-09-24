NUEVA YORK — Se están retirando del mercado más de 83 toneladas de carne en todo Estados Unidos porque los productos no fueron inspeccionados adecuadamente por las autoridades federales y se distribuyeron con etiquetas de inspección falsificadas, según ha informado el Departamento de Agricultura federal.

Star Meat Delivery Inc., con sede en Lucama (Carolina del Norte), está retirando del mercado más de 167,000 libras (75 750 kilogramos) de carne cruda de cerdo, ternera y cabra en todo el país. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha señalado que esa cifra podría aumentar a medida que avance la investigación.

Los alimentos producidos sin inspección pueden contener alérgenos no declarados, bacterias nocivas u otros contaminantes, según informó el martes la agencia al anunciar la retirada del mercado. Hasta el momento, no se han confirmado casos de enfermedades o lesiones relacionadas con estas carnes, según el USDA.

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La carne en cuestión se produjo «en diversas fechas» anteriores al 22 de septiembre y lleva etiquetas de inspección del USDA en las que figura erróneamente un número de establecimiento —EST. 1363— que, según la agencia, «no cuenta con autorización federal de inspección». No obstante, la agencia advirtió de que es posible que algunos envases adquiridos por los consumidores no lleven ese etiquetado, ya que las tiendas minoristas podrían haber aplicado sus propias etiquetas con el precio y las instrucciones de manipulación segura.

Los productos se enviaron al distribuidor de Georgia, A&D Foods, para que los distribuyera a tiendas minoristas y restaurantes de todo el país.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha señalado que estos productos deben considerarse mal etiquetados y no aptos para el consumo, por lo que deben desecharse o devolverse al punto de venta.

La agencia ha señalado que el problema se detectó durante los controles rutinarios del Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). No está claro si se ha detenido a alguien o si se han presentado cargos penales.

Star Meat Delivery, en un comunicado publicado el jueves en su página de Facebook, desmintió la idea de que los sellos de inspección de sus productos hubieran sido falsificados de alguna manera. Afirmó que el número de establecimiento en cuestión estaba «legítimamente reservado» como parte del proceso de solicitud ante el USDA, mientras se tramita la autorización para procesar y envasar carne para el distribuidor de Georgia.

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Según Star Meat, ese proceso de autorización aún está en curso, aunque la carne en cuestión procedía de un proveedor inspeccionado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

«Ningún otro producto vendido por Star Meat Delivery presentaba un etiquetado erróneo, y ningún otro producto vendido por Star Meat Delivery forma parte de la retirada del mercado que se ha ordenado», afirmó la empresa. «Estamos colaborando plenamente con las autoridades competentes para ultimar la solicitud y estamos siguiendo los procedimientos de retirada del mercado que se han establecido».

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no respondió de inmediato a la declaración de Star Meat.

Las retiradas del mercado provocadas por sellos de inspección falsificados son relativamente poco frecuentes, según Keith Schneider, profesor de seguridad alimentaria de la Universidad de Florida en Gainesville.

«Se trata de alguien que se ha saltado un paso», dijo. «Existen sistemas para detectar este tipo de cosas y parece que el sistema ha funcionado según lo previsto. No se pueden saltarse las inspecciones».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.