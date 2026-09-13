ANCHORAGE, Alaska — La fiscalía de Alaska va a archivar los casos por conducta indebida en las elecciones contra un grupo de residentes nacidos en Samoa Americana, después de que un tribunal de apelación estatal desestimara los cargos por delito grave contra una mujer que marcó la casilla en la que indicaba que era ciudadana estadounidense.

El Departamento de Justicia del estado anunció la decisión el viernes, después de que un tribunal de apelación compuesto por tres jueces dictaminara una semana antes que la legislación estatal exige demostrar que los acusados que rellenaron erróneamente los formularios de inscripción en el censo electoral tenían «conciencia de haber cometido una infracción» y la intención de infringir la ley.

PUBLICIDAD

El tribunal detectó irregularidades en el interrogatorio realizado por un agente de la policía estatal a Tupe Smith, la mujer implicada en el caso que fue desestimado, así como en el proceso ante el gran jurado que condujo a su imputación. Anuló la resolución de un tribunal de primera instancia que había mantenido vigentes los cargos contra ella.

La fiscal general en funciones de Alaska, Cori Mills, afirmó en un comunicado que, tras examinar la resolución y aplicarla a los hechos, los fiscales llegaron a la conclusión de que no podían demostrar los cargos contra Smith y los demás más allá de toda duda razonable. Su marido, Michael Pese, también había sido imputado.

«Respetamos el papel de los tribunales a la hora de interpretar la legislación de Alaska y cumpliremos fielmente con nuestro deber de aplicar la ley y evaluar cuidadosamente nuestras decisiones en materia de enjuiciamiento», afirmó Mills.

En total, 11 personas de la pequeña localidad de Whittier, situada a unas 50 millas (80 kilómetros) al sureste de Anchorage, fueron acusadas de declarar falsamente que tenían la ciudadanía estadounidense, ya fuera al inscribirse o al intentar votar.

Samoa Americana es el único territorio de Estados Unidos en el que a los residentes no se les concede automáticamente la ciudadanía por haber nacido en suelo estadounidense, sino que se les considera nacionales estadounidenses. Existen vías para obtener la ciudadanía, como la naturalización, aunque ese proceso puede resultar costoso y engorroso.

Los habitantes de Samoa Americana pueden alistarse en el ejército, obtener pasaportes estadounidenses y votar en las elecciones de Samoa Americana, pero no pueden ocupar cargos públicos en Estados Unidos ni participar en la mayoría de las elecciones de ese país.

PUBLICIDAD

En un comunicado emitido el sábado, la abogada de Smith, Whitney Brown, afirmó que la desestimación permitiría a la comunidad «dejar atrás esta dura experiencia y empezar a mirar hacia adelante».

A principios de esta semana, acogió con satisfacción la resolución del Tribunal de Apelación, afirmando que «establece una garantía importante contra la imposición de responsabilidad penal por un error involuntario».

El tribunal «dejó claro que la legislación de Alaska exige algo más que demostrar simplemente que una declaración era falsa: el Estado debe probar que la persona actuó a sabiendas de que cometía una infracción», afirmó Brown. «Esa distinción supone un cambio radical para la Sra. Smith y contribuye a garantizar que, en lo sucesivo, la ley de Alaska sobre conducta indebida de los votantes se aplique tal y como pretendía la Asamblea Legislativa».

Smith fue detenida tras ser elegida para formar parte de un consejo escolar regional en 2023. Ha afirmado que se basó en información errónea facilitada por los responsables electorales de Whittier cuando se identificó como ciudadana estadounidense en los formularios de inscripción en el censo electoral.

Smith afirmó que, en los documentos oficiales, figura como ciudadana estadounidense. Sin embargo, cuando en los formularios de inscripción en el censo electoral no figuraba esa opción, los representantes municipales le indicaron que lo correcto era identificarse como ciudadana, según consta en los documentos judiciales.

La fiscalía alegó que Smith afirmó de forma falsa y deliberada que tenía la ciudadanía, señalando las advertencias que figuraban en los formularios de inscripción en el censo electoral que rellenó en 2020 y 2022, en las que se indicaba que los no ciudadanos «no tienen derecho a votar».

PUBLICIDAD

El tribunal de apelación señaló en su sentencia que, hacia el final de un interrogatorio policial, un agente de la policía estatal le formuló a Smith «una pregunta larga y compleja que daba a entender que Smith sabía en realidad que no reunía los requisitos para votar», pero que quería participar en la junta escolar.

Cuando Smith, cuya lengua materna no es el inglés, no respondió de inmediato, otro agente de la policía estatal aclaró: «Te lo está preguntando a ti», y el primer agente volvió a formular su pregunta, que el tribunal describió como «una declaración extensa y compleja que contenía cuatro preguntas distintas».

Según el tribunal, Smith respondió «Sí», lo que dio lugar a su detención y a su imputación por dos delitos graves de conducta indebida en el ejercicio del derecho de voto.

Neil Weare, miembro del equipo jurídico que representa a Smith y Pese, afirmó el sábado que la decisión de retirar los cargos «plantea dudas sobre por qué se inició este proceso judicial en primer lugar».

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.