El medicamento Atorvastatina Cálcica en tabletas, utilizado para regular el colesterol, es retirado voluntariamente del mercado por “especificaciones de disolución fallidas”, pues no se disolvieron a una velocidad estándar, reduciendo así su eficacia.

Según reportó Telemundo PR, esta es la razón por lo que 141,984 frascos, fabricados por Alkem Laboratories, fueron retirados por el distribuidor Ascend Laboratories el 19 de septiembre.

Un informe de cumplimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) reveló la información y especificó que se dispensaban únicamente con receta médica y se presentaban en dosis de 10 mg, 20 mg, 40 mg y 80 mg.

El noticiario agregó que el retiro se clasificó como de “Clase II”, lo que significa que el producto “puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles”, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota.

Por su parte, Telemundo PR reportó que no quedó claro cómo afectaría el retiro a los pacientes que toman las pastillas.