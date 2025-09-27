Un puré de batata, manzana y espinaca, vendido en Puerto Rico, ha sido retirado del mercado por posible contaminación con plomo, anunció esta tarde el secretario del Departamento de Salud, Víctor M. Ramos Otero.

El producto retirado es de la marca Sprout Organics®, cuyo paquete es de 3.5 onzas y su lote/código termina en 4212.

Desde septiembre de 2024, ha sido vendido a través de la cadena de farmacias Walgreens. Aquellos productos que tengan un número de lote/código diferente al señalado son seguros de ingerir.

El puré de batata, manzana y espinaca. ( Suministrada )

“El Departamento de Salud solicitó la retirada inmediata del producto en góndola y prohibió su venta. Recomendamos a todas las familias que, si su hijo consumió este alimento, lo lleven al pediatra para una evaluación. En caso de sospecha o confirmación de haber adquirido el producto, devuélvanlo de inmediato a la tienda y solicite el reembolso correspondiente”, declaró el secretario de Salud.

PUBLICIDAD

El anuncio se dio tras una notificación emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).

Los peligros del plomo

El plomo es una sustancia altamente tóxica y es especialmente peligrosa para menores de seis años, pues tienden a llevarse las manos y objetos a la boca con mayor frecuencia.

De acuerdo a Ramos Otero, la exposición al plomo puede afectar gravemente el desarrollo neurológico de los niños pequeños, así como provocar otros daños a la salud.

“El plomo puede causar efectos nocivos en el desarrollo infantil, por lo que exhortamos a los consumidores a devolver estos productos de forma inmediata para minimizar el riesgo de exposición”, advirtió el también pediatra.

El puré de batata, manzana y espinaca. ( Suministrada )

Si se sospecha que un menor estuvo expuesto al plomo, se recomienda acudir al pediatra para que ordene una prueba de plomo en sangre. Además, se exhorta a mantener una dieta balanceada que incluya alimentos ricos en vitamina C, hierro y calcio, ya que estos nutrientes ayudan a reducir la absorción de plomo en el cuerpo.

La ciudadanía que tenga dudas sobre los productos afectados o preguntas sobre cómo prevenir el envenenamiento por plomo en menores, puede comunicarse con el Programa de Prevención de Envenenamiento por Plomo en Niños al 787-765-2929, extensiones 3232 o 3219 o vigilanciadeplomo@salud.pr.gov.

También puede comunicarse directamente con la empresa SproutOrganics al 510-833-6089 o por correo electrónico ainfo@sproutorganics.com.

Para más información sobre los productos retirados y recomendaciones de seguridad, visite:www.salud.pr.gov/vigilancia_plomo.