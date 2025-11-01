Unos 580,844 frascos de cápsulas de medicamentos para la presión arterial fueron retirados del mercado, indicó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Según reportó Telemundo PR, Teva Pharmaceuticals USA Inc., con sede en Nueva Jersey, sacó frascos de prazosina (clorhidrato de prazosina) del mercado porque contenían altos niveles de sustancias químicas potencialmente cancerígenas en las cápsulas. Este medicamento se distribuye en toda la nación americana.

El informe de la FDA señaló que la retirada se inició debido a que los análisis de las cápsulas, que se presentaban en dosis de 1, 2 y 5 mg, mostraron niveles superiores a los límites de ingesta aceptables de la impureza C de N-nitrosoprazosina, un compuesto químico vinculado al cáncer.

El noticiario señaló que la medida se tomó el 7 de octubre y la FDA la catalogó el 24 de octubre como un retiro de “Clase II”, lo que significa que el producto “puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles”, o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota.

El riesgo en los pacientes que tomaron este medicamento se considera moderado, según un comunicado de la Junta de Farmacia de California, dijo Telemundo PR.

Los lotes afectados

De ser usuario del medicamento, deberá verificar su frasco y llamar a su médico, ya que no es recomendable dejar de tomar el medicamento abruptamente.

Algunas de las cápsulas retiradas fueron:

Cápsulas de Prazosina Clorhidrato, 1 mg:

NDC (Código Nacional de Medicamentos): 0093-4067-01 y 0093-4067-10

Lotes: 3010544A, 3010545A

Vencimiento: 10/2025

Cápsulas de Prazosina Clorhidrato, 2 mg:

NDC: 0093-4068-01 y 0093-4068-10

Lotes (Múltiples):

3010402A (Vencimiento: 02/2028)

3010593A (Vencimiento: 07/2026)

3010610A (Vencimiento: 09/2026)

Los informes mencionan “múltiples números de lote” para esta dosis, con fechas de vencimiento que van desde octubre de 2025 hasta julio de 2026.

Cápsulas de Prazosina Clorhidrato, 5 mg:

NDC: 0093-4069-01, 0093-4069-52, y 0093-4069-05

Lotes (Múltiples):

3010385A (Vencimiento: 02/2026)

3010403A (Vencimiento: 02/2026)

3010404A (Vencimiento: 02/2026)

3010430A (Vencimiento: 11/2025)

3010613A (Vencimiento: 08/2026)