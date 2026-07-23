Las autoridades sanitarias de Estados Unidos ordenaron el retiro voluntario de más de 1.5 millones de docenas de huevos luego de detectar un posible riesgo de contaminación con Salmonella Enteritidis, una bacteria que puede provocar infecciones graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

El retiro fue iniciado por Midwest Poultry Services, empresa con operaciones en Texas, y afecta huevos blancos y marrones, incluidos productos de gallinas criadas en libertad. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los productos fueron distribuidos entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, con fechas de consumo preferente que van del 20 de julio al 17 de agosto.

PUBLICIDAD

Los huevos llegaron a supermercados Kroger en Texas y Luisiana, además de tiendas Brookshire en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi. También fueron enviados a otros comercios minoristas y establecimientos del sector de restaurantes.

La compañía explicó que el problema salió a la luz durante inspecciones rutinarias de monitoreo ambiental realizadas en dos de sus granjas. Tras identificar el riesgo, suspendió de inmediato la distribución de huevos frescos procedentes de esas instalaciones mientras continúa la investigación. Hasta ahora, no se han reportado personas enfermas relacionadas con este retiro.

La FDA recomienda a los consumidores revisar el código impreso en los cartones de huevos. El retiro aplica únicamente a los empaques identificados con los códigos P-1950 o 0840962 y con fechas julianas entre 157 y 184. Quienes tengan estos productos en casa deben desecharlos o devolverlos al establecimiento donde los compraron para evitar riesgos a la salud.

La salmonela puede causar fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Aunque la mayoría de las personas se recupera sin complicaciones, la infección puede ser grave e incluso potencialmente mortal en grupos vulnerables, por lo que las autoridades insisten en no consumir los huevos afectados y limpiar cualquier superficie o utensilio que haya estado en contacto con ellos.