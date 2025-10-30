HOUSTON. Una ciudad del sur de Texas ha retirado un mural que protestaba contra el muro fronterizo en la frontera sur con México tras una amenaza del gobernador Greg Abbott de retener hasta 1,600 millones de dólares en fondos para carreteras.

El mural, que estaba pintado en una calle frente al tribunal federal en Laredo y decía “Desfinancien (defund) el Muro”, fue retirado el martes por la noche, dijo Noraida Negron, portavoz de la ciudad de Laredo. Su retiro se produjo después de que el Concejo Municipal de Laredo votara el lunes a favor de hacerlo. Laredo es la última ciudad de Estados Unidos en retirar mensajes políticos o obras de arte de las calles tras una directiva de la administración del presidente Donald Trump y acciones de los republicanos.

En agosto, funcionarios de Florida retiraron un paso de peatones con los colores del arcoíris fuera del club nocturno Pulse, donde 49 personas fueron asesinadas a tiros. En marzo, equipos en Washington, D.C., removieron un gran mural amarillo de “Black Lives Matter” que había sido pintado en una calle a una cuadra de la Casa Blanca. La remoción se produjo después de la presión de los republicanos en el Congreso.

Durante una reunión en ocasiones tensa el lunes, el alcalde de Laredo, Victor Treviño, dijo que había solicitado una votación sobre la remoción del mural después de recibir una carta a principios de este mes del Departamento de Transporte de Texas, o TxDOT, ordenando a la ciudad eliminar el mural o arriesgarse a perder hasta 1.6 mil millones de dólares en fondos para carreteras. “No vamos a devastar nuestra comunidad por lo que se considera un punto de vista particular en nuestras vías públicas, incluso si este mensaje puede ser popular o bien recibido”, dijo Treviño.

El 8 de octubre, Abbott ordenó a TxDOT asegurarse de que todas las ciudades y condados de Texas cumplieran con las normas federales y estatales sobre seguridad vial y que los símbolos, banderas y otras marcas que transmitieran mensajes sociales o políticos estuvieran prohibidos.

“Los texanos esperan que sus dólares de impuestos se utilicen de manera inteligente, no para promover agendas políticas en las carreteras de Texas”, dijo Abbott en un comunicado. La oficina de Abbott no respondió inmediatamente a un correo electrónico solicitando comentarios el miércoles.

La directiva de Abbott llegó después de que el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, enviara en julio cartas a todos los gobernadores, diciendo que las intersecciones y pasos peatonales debían mantenerse libres de distracciones como parte de una iniciativa nacional de carreteras. “Las carreteras son para la seguridad, no para mensajes políticos o arte”, dijo Duffy en un comunicado en julio.

El mural en Laredo fue pintado en 2020 con fondos privados y surgió en medio de demandas y protestas contra la construcción del muro fronterizo en la zona. En 2021, los funcionarios federales terminaron todos los contratos fronterizos restantes para el sector de Laredo.

En Laredo, Elsa Hull, una propietaria de tierras que se oponía a la construcción del muro fronterizo, dijo el lunes a los miembros del consejo municipal que la orden del estado de retirar el mural era “acosadores amenazando a nuestra ciudad”.

“Este mural permitió que la gente se uniera y se mantuviera en contra de la injusticia y nos permitió conservar nuestra tierra, nuestros hogares y nuestro río sin que nos los quitaran. Esto es parte de nuestra historia. No borren nuestras voces por completo,” dijo Hull.

La remoción del mural en Laredo ocurre después de que a principios de este mes funcionarios en Houston retiraran un paso peatonal con los colores del arcoíris que había estado en su lugar durante los últimos ocho años, para honrar en parte a la comunidad LGBTQ+. Durante una reunión del Ayuntamiento a principios de este mes, el alcalde de Houston, John Whitmire, criticó la directiva de Abbott, pero dijo que la ciudad probablemente perdería cualquier desafío legal a la orden. “Si no encontramos maneras como ciudad de tomar una posición, ¿qué sigue?” dijo la concejala de Houston, Abbie Kamin. “Cuando algo se borra de esta manera y significa tanto para tantos, hay un verdadero impacto en la comunidad”.