HEIDELBERG, Mississippi. Tres monos seguían sueltos el miércoles en Mississippi después de que un camión que transportaba animales de investigación se volcara.

Los funcionarios dijeron el martes al mediodía que todos los monos Rhesus escapados, excepto uno, habían sido abatidos, pero el Departamento del Sheriff del Condado de Jasper informó más tarde que funcionarios de la Universidad de Tulane, que albergaba a los monos, ingresaron al remolque el martes por la noche y determinaron que tres monos habían escapado. Contrario a los reportes iniciales de los ocupantes del camión de transporte, que advirtieron que los monos eran peligrosos y estaban infectados con varias enfermedades, los funcionarios de Tulane indicaron que los monos no eran infecciosos, dijo el sheriff Randy Johnson en un comunicado de prensa.

Los monos aún necesitaban ser “neutralizados” debido a su naturaleza agresiva, señaló Johnson. El camión transportaba monos Rhesus, que típicamente pesan alrededor de 16 libras (8 kilogramos) y se encuentran entre los animales más estudiados médicamente en el planeta.

No está claro cuántos monos estaban en el camión, quién los poseía, quién los estaba transportando, ni hacia dónde se dirigían ni con qué propósito. Los monos estaban alojados en el Centro Nacional de Investigación Biomédica de la Universidad de Tulane, que proporciona rutinariamente primates a organizaciones de investigación científica, según la universidad de Nueva Orleans.

En un comunicado, Tulane afirmó que la universidad no es propietaria de los monos y que no los estaba transportando. Un video muestra a los monos arrastrándose por hierba alta al costado de la Interestatal 59, justo al norte de Heidelberg, Mississippi, con cajas de madera etiquetadas como “animales vivos” aplastadas y esparcidas.

Los funcionarios de la universidad estarán en el área buscando a los monos desaparecidos, dijo el sheriff. Todos los demás monos estaban siendo transportados de regreso a una instalación en Louisiana. Si alguien ve monos, debe llamar a las autoridades y no acercarse a los animales, advirtió la oficina del sheriff.

El accidente ocurrió a unas 100 millas (160 kilómetros) de la capital del estado, Jackson. No está claro qué causó que el camión volcara.