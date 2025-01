Wegmans está retirando del mercado nuggets de pollo congelados en ocho estados y el Distrito de Columbia debido a que podrían contener fragmentos de hueso en los paquetes.

Se emitió una alerta de salud pública para los nuggets de pechuga de pollo empanizada y completamente cocida de Wegmans por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con la esperanza de asegurarse de que los clientes estén conscientes de que no deberían consumirlos. No se emitió un retiro regular de la agencia porque el producto ya no está a la venta.

La alerta cubre paquetes de plástico de 46 onzas que contienen “Wegmans Family Pack Fully Cooked Breaded Chicken Breast with Rib Meat” con una fecha de mejor consumo antes del 26 de agosto de 2025. Eso está ubicado en la parte trasera del empaque junto al código de barras en la esquina inferior derecha. El producto fue producido el 26 de agosto de 2024.

Los nuggets solo se fabricaron para Wegmans Food Markets y se distribuyeron en Delaware, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Virginia y Washington, D.C.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria indicó que fue notificado del problema después de que Wegmans recibiera múltiples quejas de consumidores sobre fragmentos de hueso en el producto.

No ha habido informes confirmados de lesiones debido al consumo.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria expresó su preocupación de que los consumidores aún puedan tener algunos de los paquetes de nuggets en sus congeladores. Se insta a los consumidores que aún tengan paquetes a no consumir el producto y a desecharlo o devolverlo a la tienda donde fue comprado.

Wegmans dijo que todos los paquetes pueden ser devueltos para un reembolso completo.