En medio de una masiva desclasificación de archivos gubernamentales, el Pentágono reveló una transcripción histórica que documenta el avistamiento de un objeto no identificado por parte de la tripulación de la misión Gemini 7 en 1965.

Según los registros publicados este viernes 8 de mayo, el astronauta de la Nasa, Frank Borman, notificó al control de la misión la presencia de un elemento desconocido al que describió inicialmente como un ‘vehículo’ en una trayectoria específica.

Este reporte, que permaneció bajo reserva durante más de seis décadas, forma parte del primer paquete de 162 documentos liberados bajo la actual política de transparencia informativa sobre fenómenos espaciales.

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El avistamiento real registrado en las transcripciones de la Nasa

El informe detalla el momento exacto en que Borman se comunicó por radio para alertar sobre la presencia de partículas y un objeto sólido en el espacio.

“Tenemos un objetivo a las 10 en punto”, comunicó el astronauta, según la transcripción oficial difundida por el Departamento de Guerra.

En su relato, el piloto enfatizó que no se trataba de una ilusión óptica, afirmando de manera categórica: “Esto es un avistamiento real”.

La descripción técnica proporcionada en ese momento indicaba la presencia de cientos de pequeñas partículas desplazándose a una distancia de entre tres y cuatro millas de la cápsula.

Lo que más ha llamado la atención de los analistas, según lo reportado por New York Post, es la mención de un cuerpo de mayor tamaño.

Borman indicó que el fenómeno “parece la trayectoria del vehículo a 90 grados”, una observación que quedó grabada en los registros de audio del control terrestre, pero que no había sido expuesta al escrutinio público hasta ahora.

Una nueva era de transparencia en archivos de seguridad nacional

La publicación de estos folios es el resultado de una orden ejecutiva emitida en febrero por el presidente Donald Trump, la cual instruye a las agencias de inteligencia a identificar y liberar archivos relacionados con ovnis y posible actividad no humana.

A través de una publicación en la red social X, el Pentágono aseguró que este movimiento busca que el público pueda acceder a videos, fotografías y documentos originales sin necesidad de autorizaciones previas.

“El presidente Trump se centra en brindar la máxima transparencia al público, que en última instancia podrá formarse su propia opinión”, señala el comunicado oficial del Departamento de Guerra.

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Este esfuerzo interinstitucional ha permitido centralizar información que anteriormente estaba dispersa entre el FBI, la Nasa y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Aunque el Congreso de los Estados Unidos ya había creado una oficina en 2022 para procesar este tipo de material, la reciente directiva presidencial aceleró la entrega de reportes específicos como el de la misión Gemini 7.

Las autoridades confirmaron que este es solo el inicio, pues el portal war.gov/ufo seguirá alimentándose con registros adicionales de forma progresiva.

Análisis y resolución de anomalías en el espacio

A pesar de la claridad de los testimonios de los astronautas, el Departamento de Guerra en su cuenta de X precisó que muchos de estos materiales aún deben someterse a procesos de análisis para determinar si las anomalías detectadas tienen una explicación convencional o si corresponden a tecnologías desconocidas.

La NASA, bajo la dirección de Jared Isaacman, ha reiterado su compromiso de utilizar instrumentos científicos avanzados para estudiar estas evidencias.

La premisa actual de la administración es abandonar las políticas de administraciones pasadas para permitir que el público conozca los datos técnicos de estos encuentros cercanos en el espacio exterior.