Christa Pike, la reclusa que sobrevivió a un fallido intento de ejecución mediante inyección letal en Tenesí, padece una rara enfermedad de la sangre vinculada a ciertos tipos de cáncer, una condición que sus abogados habían advertido que podía complicar el procedimiento.

Según informó la revista People, el equipo legal de Pike alertó a los tribunales sobre su condición médica nueve meses antes de la ejecución, programada para el pasado 30 de septiembre.

La advertencia fue incluida en una demanda presentada el 8 de enero.

En el documento, los abogados indicaron que Pike tiene un nivel significativamente elevado de plaquetas, probablemente relacionado con un trastorno mieloproliferativo, una enfermedad que afecta la producción de células sanguíneas en la médula ósea.

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También señalaron que la mujer padece trombocitosis, una condición caracterizada por un exceso de plaquetas en la sangre, que podría aumentar el riesgo de desarrollar un edema pulmonar grave durante la administración de la inyección letal.

Esta complicación consiste en la acumulación de líquido en los pulmones y puede provocar una peligrosa sensación de asfixia.

“Un edema pulmonar no es simplemente doloroso o incómodo; puede generar una sensación de asfixia o ahogamiento”, advirtieron sus abogados en el documento, en el que compararon esa experiencia con el sufrimiento provocado por el simulacro de ahogamiento conocido como waterboarding.

El equipo legal también hizo referencia a las dificultades que Pike ha experimentado para realizarse extracciones de sangre o colocarle agujas intravenosas debido a sus problemas con las venas.

Las advertencias cobraron mayor relevancia luego de que el procedimiento de ejecución terminara en un fracaso.

Pike recibió dos dosis de pentobarbital y, según los documentos judiciales, se utilizaron al menos 10 agujas durante el intento.

La mujer permaneció varios días inconsciente y en estado crítico en un hospital. Posteriormente, regresó al Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, donde continúa bajo custodia y recibe atención por las lesiones sufridas.

Pike estaba a punto de convertirse en la primera mujer ejecutada en Tenesí en más de dos siglos. Sin embargo, terminó convirtiéndose en la primera persona condenada a muerte en ese estado que sobrevive a un intento de ejecución mediante inyección letal.

La demanda presentada por sus abogados sostenía que el procedimiento, además de representar un riesgo por su condición médica, podía violar las protecciones establecidas en las enmiendas Primera, Octava y Decimocuarta de la Constitución de Estados Unidos, al exponerla a dolor, sufrimiento y terror innecesarios.

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Aunque el trastorno mieloproliferativo no necesariamente representa una amenaza inmediata para la vida, puede mantenerse bajo control durante años o décadas.

No obstante, según información de Cleveland Clinic, algunas de estas enfermedades pueden provocar complicaciones graves, como coágulos sanguíneos, o evolucionar hacia una leucemia aguda.

Pike fue sentenciada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. Ambas eran compañeras en el programa Job Corps.

El crimen estuvo motivado por un ataque de celos.

Su situación en prisión

Tras regresar al centro correccional unos 10 días después del fallido procedimiento, Pike ha permanecido en aislamiento, prácticamente confinada en el área médica de la institución.

En una declaración divulgada el viernes, expresó su malestar por las condiciones de reclusión y pidió que le permitan salir de esa unidad.

“Prácticamente aislada en el área médica de la prisión, lejos de otras personas y de los vínculos humanos que tanto significan para mí”, describió la reclusa sobre su situación.

Sin embargo, también solicitó al tribunal que no la trasladen nuevamente al pabellón donde estuvo recluida anteriormente, pues teme por su seguridad debido a su condición física.

“Dada mi condición física actual, no podría defenderme ni escapar si otra reclusa me atacara”, expresó en una moción reciente. Añadió que teme sufrir lesiones graves si la devuelven a esa unidad mientras todavía se encuentra débil.

Además, alegó que estaría expuesta a un mayor riesgo de infecciones y nuevas lesiones, pues tendría que utilizar y limpiar una ducha que, según describió, está infestada de cucarachas.

Por su parte, sus abogados sostienen que mantenerla en la enfermería de la prisión también viola los términos de un acuerdo alcanzado en 2024 con el Departamento Correccional de Tennessee, que le permitía trabajar, comer y compartir con otras reclusas.