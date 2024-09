Entre las últimas palabras escuchadas del equipo de un sumergible experimental que se dirigía hacia los restos del Titanic estuvieron “todo bien aquí”, según una recreación visual del viaje del Titan antes de que implosionara, matando a las cinco personas a bordo.

La Guardia Costera de Estados Unidos presentó la animación el lunes, en el primer día de lo que se espera sea una audiencia de dos semanas sobre las causas de la implosión. Según la presentación, la tripulación del Titan se estaba comunicando mediante mensajes de texto con el personal a bordo del barco de apoyo Polar Prince.

La tripulación perdió contacto después de un intercambio de mensajes sobre la profundidad y el peso del sumergible mientras descendía. El Polar Prince envió repetidos mensajes preguntando si el Titan aún podía ver el barco en su pantalla a bordo. Una de las últimas respuestas del Titan, que se volvió intermitente a medida que descendía, fue “todo bien aquí”.

El Titan implosionó el 18 de junio de 2023, desatando un debate mundial sobre el futuro de la exploración submarina privada.

Representantes de la Guardia Costera señalaron en sus comentarios iniciales el lunes que el Titan estuvo expuesto a los elementos mientras estaba almacenado durante siete meses en 2022 y 2023. También afirmaron que el casco nunca fue revisado por terceros, como es el procedimiento estándar. Eso, junto con el diseño no convencional del sumergible, sometió al Titan a un escrutinio dentro de la comunidad de exploración submarina.

El primer testigo de la audiencia, Tony Nissen, exdirector de ingeniería de OceanGate, testificó el lunes que el Titan fue alcanzado por un rayo durante una misión de prueba en 2018, lo que podría haber comprometido su casco. Nissen dijo que fue despedido en 2019 cuando se negó a permitir que el sumergible fuera al Titanic, y le dijo a Rush que el sumergible “no estaba funcionando como pensábamos”.

Nissen declaró que el sumergible pasó por otras pruebas y ajustes antes de sus inmersiones posteriores al Titanic. Sin embargo, testificó que se le pidió que pilotara el sumergible, a lo que respondió: “No me subiré en él”.

Nissen agregó que Rush podía ser difícil de trabajar y a menudo estaba muy preocupado por los costos y los plazos del proyecto, entre otros problemas. Dijo que Rush luchaba por lo que quería, lo que a menudo cambiaba de un día para otro. Añadió que intentaba mantener sus desacuerdos con Rush en privado para que otros en la empresa no se enteraran.

“La mayoría de las personas eventualmente simplemente cedían ante Stockton”, dijo.

La Junta de Investigación Marina en curso es el nivel más alto de investigación de accidentes marítimos que realiza la Guardia Costera. Cuando la audiencia concluya, se enviarán recomendaciones al comandante de la Guardia Costera. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte también está llevando a cabo una investigación.

“No hay palabras que alivien la pérdida sufrida por las familias afectadas por este trágico incidente”, dijo Jason Neubauer, de la Oficina de Investigaciones de la Guardia Costera, quien dirigió la audiencia. “Pero esperamos que esta audiencia ayude a esclarecer la causa de la tragedia y evitar que algo así vuelva a ocurrir”.

Entre los fallecidos se encontraba Stockton Rush, cofundador de OceanGate, la empresa del estado de Washington propietaria del Titan. La empresa suspendió sus operaciones después de la implosión.

También estaban programados para testificar Bonnie Carl, exdirectora financiera de la empresa, y el excontratista Tym Catterson.

Algunos representantes clave de OceanGate no están programados para testificar. Entre ellos se encuentra la viuda de Rush, Wendy Rush, quien era la directora de comunicaciones de la empresa.

La Guardia Costera no comenta sobre los motivos para no llamar a personas específicas a una audiencia en particular durante investigaciones en curso, dijo Melissa Leake, portavoz de la Guardia Costera. Agregó que es común que una Junta de Investigación Marina “realice múltiples sesiones de audiencia o lleve a cabo deposiciones adicionales de testigos en casos complejos”.

Está previsto que testifiquen más adelante en la audiencia el cofundador de OceanGate, Guillermo Sohnlein; el exdirector de operaciones, David Lochridge; y el exdirector científico, Steven Ross, según una lista compilada por la Guardia Costera. También se espera que testifiquen numerosos funcionarios de la Guardia Costera, científicos y funcionarios gubernamentales e industriales. La Guardia Costera de EE. UU. citó a testigos que no eran empleados del gobierno, dijo Leake.

OceanGate no tiene empleados a tiempo completo en este momento, pero estará representada por un abogado durante la audiencia, dijo la empresa en un comunicado. La empresa ha estado cooperando plenamente con las investigaciones de la Guardia Costera y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte desde que comenzaron, dice el comunicado.

La implosión también mató al veterano explorador del Titanic, Paul-Henri Nargeolet; a dos miembros de una prominente familia paquistaní, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, de 19 años; y al aventurero británico Hamish Harding.

El Titan perdió contacto con su barco de apoyo unas dos horas después de realizar su última inmersión. Cuando se informó que estaba retrasado, los rescatistas enviaron barcos, aviones y otros equipos a un área a unos 435 millas (700 kilómetros) al sur de St. John’s, en Terranova.

La búsqueda del sumergible atrajo la atención mundial, ya que se volvió cada vez más improbable que alguien hubiera sobrevivido a la implosión. Posteriormente, los restos del Titan se encontraron en el fondo del océano a unos 330 yardas (300 metros) de la proa del Titanic, dijeron funcionarios de la Guardia Costera.

El plazo para la investigación inicialmente era de un año, pero la investigación ha llevado más tiempo. La Guardia Costera dijo en julio que la audiencia profundizaría en “todos los aspectos de la pérdida del Titan”, incluidas consideraciones mecánicas, el cumplimiento de las normativas y las cualificaciones de los miembros de la tripulación.

El Titan había realizado viajes al sitio de los restos del Titanic desde 2021.

Esta historia ha sido editada para aclarar que “todo bien aquí” fue una de las últimas cosas escuchadas desde el sumergible, no necesariamente lo último que se escuchó.