Las autoridades revelaron este viernes 2 de octubre los videos del momento exacto del arresto de Luigi Mangione, el joven capturado por matar a tiros a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthCare, la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, en una calle de Manhattan en 2024.

Las imágenes, grabadas por las cámaras corporales de los agentes que realizaron el procedimiento, fueron compartidas durante las audiencias contra Mangione, pero, según CNN, habían sido declaradas como confidenciales en el marco del proceso judicial.

WATCH: Newly released bodycam footage shows the arrest of Luigi Mangione inside a McDonald’s in Altoona, Pennsylvania. pic.twitter.com/Lloc6inUNs — Scope Report (@ScopeReport_) October 2, 2026

Luego de que el joven aceptó su responsabilidad en el crimen durante una diligencia judicial el pasado mes de agosto, la cadena de noticias solicitó a un juez hacer públicas las grabaciones y fueron compartidas finalmente este viernes por la Fiscalía del Distrito de Manhattan.

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Así fue la captura de Luigi Mangione, según nuevos videos revelados

El contenido publicado corresponde a varias horas de grabación de la Policía que enseñan desde el momento de la detención de Mangione en un McDonald’s de Pensilvania el 9 de diciembre, es decir, cuatro días después del crimen; hasta el traslado del joven a una comisaría.

Las primeras imágenes, captadas sobre las 9:29 a. m. de aquel 9 de diciembre, muestran a los policías ingresando a la tienda de comidas rápidas y abordando al joven, quien se encontraba sentado en una mesa ubicada en un rincón. Se ve a Mangione con una chaqueta de gran tamaño y cubriendo sus facciones con un gorro y un tapabocas.

Al acercarse, los uniformados le indicaron que alguien había llamado para señalar que el joven tenía un comportamiento sospechoso, por lo que procedieron a requisarlo y a pedirle sus documentos.

At the police station, Luigi is strip searched and prepped for a holding cell.



One of the officers says he shouldn’t be placed in the same unit as a man who was defecating on himself.



3:00 in Clip 2: “Don’t put him in poopy pants’ cell.” pic.twitter.com/TYlqBZOhbH — Erik Uebelacker (@Uebey) October 2, 2026

En un primer momento, el capturado entregó a la Policía una identificación falsa en la que se veía el nombre de ‘Mark Rosario’. Según CNN, se trata del mismo nombre que utilizó para registrarse en un alojamiento en Nueva York antes de cometer el crimen del alto ejecutivo.

Durante varios minutos, Mangione fue cuestionado por los uniformados sobre las razones de su visita a Altoona (Pensilvania), pues su documento indicaba que era originario de Nueva Jersey. Luego de un tiempo, uno de los policías le indicó al joven que estaba bajo investigación tras haber proporcionado una identificación falsa, por lo que Mangione terminó confirmando su identidad y deletreando su nombre real.

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WATCH: Newly released bodycam footage shows the arrest of Luigi Mangione inside a McDonald’s in Altoona, Pennsylvania. pic.twitter.com/Lloc6inUNs — Scope Report (@ScopeReport_) October 2, 2026

En ese momento, uno de los agentes salió del McDonald’s y afirmó: “Está nervioso, no habla mucho. Le pregunté si estuvo en Nueva York recientemente. Es él (...) es él 100 por ciento”.

Según muestra el video, los agentes volvieron a requisarlo y encontraron un cargador de pistola. Posteriormente, procedieron a esposarlo y lo trasladaron a una comisaría, donde le pidieron que se quitara la ropa para poder registrarlo de nuevo.

Fue entonces cuando encontraron el arma que utilizó para matar a Thompson, otro cargador dentro de una prenda de ropa interior que estaba en su mochila y un pequeño cuaderno con anotaciones.

Mangione aceptó haber asesinado al CEO de UnitedHealthCare

El pasado 14 de agosto, Luigi Mangione aceptó ante una jueza de Nueva York haber cometido el crimen: “En la mañana del 4 de diciembre, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió”.

Mangione explicó que “había sufrido durante años dolores intensos debido a problemas de espalda y había tenido que superar las dificultades relacionadas con el sistema de seguro de salud” estadounidense.

El joven, hijo de una familia acomodada de Baltimore (Maryland), conocerá su sentencia el 18 de diciembre. La Fiscalía adelantó que solicitará cadena perpetua.

Mangione, de 28 años, enfrentaba cargos federales por acoso vinculados al seguimiento de la víctima, además de una acusación por homicidio presentada por el estado de Nueva York.