Nueva York. El rey Carlos III y la reina Camila iniciaron su viaje a la ciudad de Nueva York el miércoles con una visita al Monumento Nacional del 11 de Septiembre, donde rindieron homenaje a las víctimas de los ataques de 2001 y hablaron con familiares de quienes murieron.

La parada formó parte de un apretado recorrido por la ciudad a mitad del viaje de cuatro días de la pareja real a Estados Unidos para conmemorar los 250 años de la independencia estadounidense. Es el primer viaje a la Gran Manzana de un monarca británico reinante desde que la reina Isabel II visitó la ciudad en 2010.

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El rey y la reina llegaron en caravana y fueron recibidos por diversas autoridades en el monumento. Los acompañó el exalcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg mientras caminaban hacia uno de los parapetos que rodean las dos piscinas, donde figuran los nombres de las víctimas de los ataques. Carlos colocó un ramo de flores sobre el parapeto, y la pareja inclinó la cabeza en silencio.

Luego, la pareja real estrechó manos y habló con una fila de personas, entre ellas, familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre y socorristas. Algunos familiares levantaron fotos de sus seres queridos fallecidos. También estaban en la fila el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y otras autoridades. El encuentro se realizó antes del 25º aniversario de los ataques, en los que murieron más de 2.700 personas en el World Trade Center.

La visita al monumento se realizó bajo las habituales precauciones de seguridad que Nueva York brinda a líderes mundiales y jefes de Estado visitantes. Francotiradores de la policía se apostaron en azoteas con vista al lugar. Se utilizaron camiones pesados para bloquear intersecciones. La gran plaza del monumento y las calles a su alrededor fueron cerradas al público.

Pequeños grupos de curiosos se reunieron en las barricadas policiales fuera del perímetro de seguridad, aunque tenían pocas probabilidades de ver a los miembros de la realeza. El rey y la reina entraron y salieron de su caravana dentro de una carpa, fuera de la vista del público.

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Reunión con el alcalde de Nueva York

Mamdani —quien nació en Uganda, una antigua colonia del Imperio británico, de padres originarios de India, país que logró la independencia del dominio británico en 1947— estrechó la mano del rey, y ambos parecieron saludarse cordialmente. Hablaron solo por unos segundos.

Horas antes, Mamdani dijo que esperaba mantener el enfoque del evento en las víctimas de los “horribles ataques terroristas” y no intentar entablar conversaciones políticas. Pero, presionado por un reportero, el alcalde señaló que, si hablara con Carlos en otro lugar y momento, “probablemente lo alentaría a devolver el diamante Koh-i-Noor”.

La gema, uno de los diamantes tallados más grandes del mundo, forma parte de las Joyas de la Corona. Incautada por la Compañía de las Indias Orientales tras la Segunda Guerra Anglo-Sij de 1849, la gema fue entregada a la reina Victoria y está en exhibición en la Torre de Londres. Países como India, Pakistán, Irán y Afganistán han reclamado su propiedad.

Encuentro con los familiares de las víctimas del 11 de septiembre

Anthoula Katsimatides formó parte de los familiares de víctimas del 11 de septiembre que hablaron con la pareja real. Su hermano, John Katsimatides, era corredor financiero en Cantor Fitzgerald y murió en el World Trade Center.

“Me pareció sumamente dulce que me permitieran abrazar a la reina”, dijo. “Fue bastante encantadora, al igual que el rey. También le dije que me parecía adorable”.

Dijo que Carlos le comentó que le sorprendía la transformación del sitio del monumento desde la última vez que lo visitó, hace unos 10 años. Señaló que Camila le preguntó si visitaba el sitio a menudo. “Le dije que sí, porque me parece un lugar de paz y calma y también de recuerdo, donde puedo recordar a mi hermano, John”, dijo.

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Antes de dejar el monumento, Carlos y Camila no hicieron declaraciones públicas, lo cual está en consonancia con la tradición. Por lo general, la plaza del monumento ha estado vedada a discursos de políticos u otras figuras públicas, y las ceremonias anuales de conmemoración allí incluyen palabras solo de familiares y amigos de las víctimas.

Se prevén más eventos para el rey y la reina

La reina tiene programado visitar la Biblioteca Pública de Nueva York, donde entregará un nuevo muñeco de Roo para sumarla a la célebre colección de peluches de Winnie-the-Pooh de la institución, mientras el querido personaje infantil cumple 100 años este año.

Los cinco muñecos que actualmente están en exhibición —Winnie-the-Pooh, Piglet, Tigger, Eeyore y Kanga— fueron la inspiración de los personajes de los libros infantiles de A.A. Milne. Pertenecieron al hijo del autor inglés, el Christopher Robin de la vida real, en la década de 1920. Los muñecos fueron donados a la biblioteca en 1987 y son una pieza central de la colección de literatura infantil de la institución. Roo, en los libros, era un pequeño canguro marrón e hijo de Kanga.

El rey, por su parte, tenía previsto visitar una iniciativa extraescolar de agricultura urbana que trabaja con jóvenes afectados por la inseguridad alimentaria, además de reunirse más tarde con líderes empresariales y financieros en Manhattan.

Luego, la pareja real tiene previsto asistir a una recepción del King’s Trust, una organización benéfica que Carlos fundó en 1976.

El viaje de cuatro días es la primera visita de Estado de Carlos a Estados Unidos desde que se convirtió en rey. Su madre, la reina Isabel II, realizó cuatro visitas de Estado al país norteamericano.

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El rey y la reina se reunieron con el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump para tomar el té en la Casa Blanca el lunes.

Carlos y Trump mantuvieron una reunión a puerta cerrada en el Despacho Oval el martes. Luego, el rey pronunció un discurso ante el Congreso —el primero de un monarca británico desde que lo hizo su difunta madre en 1991—, seguido de una cena formal de Estado en la Casa Blanca.

Los monarcas tienen previsto hacer paradas en Virginia antes de concluir su visita a Estados Unidos de regreso en la Casa Blanca el jueves con una despedida formal de Trump. Luego, Carlos viajará solo a Bermudas en su primera visita como rey a un territorio británico de ultramar.