Washington. Lograron uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia de Estados Unidos, engañando a un desconocido para quitarle bitcoins valorados en más de 240 millones de dólares. Intentaron ocultar sus rastros digitales, ejecutando un sofisticado plan para blanquear las ganancias.

Y entonces empezó la fiesta.

Los estafadores —una red de jóvenes de finales de la adolescencia o de poco más de 20 años— celebraron el golpe de agosto de 2024 embarcándose en un desenfrenado derroche. Compraron flotas de autos deportivos, volaron en jets privados, contrataron guardias de seguridad y alquilaron mansiones en Miami y los Hamptons. Un presunto cabecilla, Malone Lam, de 22 años, gastó más de 569,000 dólares en una sola noche en un club nocturno de Los Ángeles.

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Su juerga duró un mes antes de que agentes del FBI arrestaran a Lam, acusado de haber organizado un ataque de “ingeniería social” contra un residente de Washington D.C. Lam, que abandonó la escuela en octavo grado y es originario de Singapur, tiene programada para el martes una audiencia sobre un acuerdo de culpabilidad. Una condena será el broche de oro de la investigación del gobierno.

Los cargos contra Lam y otras 17 personas son un ejemplo extremo de una forma de ciberdelito cada vez más común. Las denuncias de fraude de inversión en criptomonedas ante el FBI aumentaron casi un 50% en 2025, al tiempo que el gobierno del presidente republicano Donald Trump prácticamente abandonó una ofensiva regulatoria contra esta industria volátil.

El año pasado, el Departamento de Justicia disolvió una unidad dedicada a procesar delitos relacionados con la moneda digital. Al mismo tiempo, las empresas de criptomonedas que se quejaban de un trato injusto durante la presidencia del demócrata Joe Biden están disfrutando del enfoque de no intervención del gobierno bajo Trump, quien obtuvo aproximadamente 1.200 millones de dólares de sus negocios de criptomonedas en 2025.

La investigadora de ciberseguridad Allison Nixon, que ha pasado años siguiendo a The Com, una subcultura clandestina de jóvenes hackers unidos por la “insana cantidad de dinero” que puede generar el fraude con criptomonedas, aboga por más recursos policiales para ir tras ellos.

“Si no aumentamos seriamente los recursos para frenar a estas personas y hacerlo más rápido, entonces se va a extender cada vez más”, advirtió.

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Obtuvieron millones mediante un golpe de “ingeniería social”

Un hombre identificado como “Víctima 7” en documentos judiciales estaba en su casa en Washington el 18 de agosto de 2024 cuando sonó su teléfono. El primer interlocutor se identificó como representante de Google y preguntó por intentos de vulnerar su cuenta. Un segundo, que decía ser del intercambio de criptomonedas Gemini, alertó al hombre sobre un ataque de malware que afectaba su billetera de criptomonedas.

Los interlocutores manipularon al hombre para que les diera acceso a su Google Drive y revelara códigos de seguridad que permitieron a Lam sustraer más de 4,100 bitcoin, según los fiscales. Indicaron que Lam y sus amigos en las llamadas —Veer Chetal y Jeandiel Serrano— eligieron al hombre porque era un inversionista de criptomonedas adinerado y de larga trayectoria.

Imagen del documento judicial del Departamento de Justicia relativo al caso contra Hamza Doost y Kunal Mehta, que incluye una foto de Malone Lam. ( The Associated Press )

Una grabación privada captó el momento en que los amigos se dieron cuenta de cuánto dinero acababan de robar, según un video publicado por un conocido investigador privado de delitos con criptomonedas que usa el nombre ZachXBT.

“¡Oh, Dios mío! Hermano, hermano, ¡me voy a descontrolar!”, se escucha decir a una voz en el video.

Una vez que se apoderaron de los ahorros del hombre, recurrieron a especialistas en lavado de dinero para hacerlo pasar por múltiples plataformas de intercambio y convertir la moneda virtual en efectivo emitido por el gobierno.

No era la primera estafa de ingeniería social para los amigos, que se conocieron en foros de videojuegos en línea. Se habían aliado en otros robos de varios millones de dólares desde finales de 2023 usando un libreto similar, según los fiscales.

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Sin embargo, esta vez uno de ellos cometió un error costoso: Serrano no ocultó su dirección IP cuando creó una cuenta en un intercambio de criptomonedas para ocultar casi 30 millones de dólares en criptomonedas robadas, según los fiscales. Los investigadores vincularon la dirección IP con una casa en Encino, California, que Serrano alquilaba por 47,500 dólares al mes.

Gasto ostentoso llama la atención rápidamente

Serrano estaba de vacaciones en Maldivas cuando los investigadores lo identificaron como sospechoso. Lam estaba en Los Ángeles, donde él y sus amigos gastaron 4 millones de dólares en clubes nocturnos en un mes, según las autoridades. Chetal regaló un Lamborghini a sus padres y escondió dentro de su lavadora una bolsa de lona con 500,000 dólares en efectivo.

La noticia de su inesperada fortuna se difundió rápidamente en los círculos de estafadores de criptomonedas. Una semana después del gran golpe, los padres de Chetal conducían en Danbury, Connecticut, cuando varios hombres enmascarados les cerraron el paso, los obligaron a salir de su auto nuevo, golpearon al padre de Chetal con un bate de béisbol, empujaron a la pareja a una camioneta y les ataron las manos.

Los captores, de Miami, pretendían usar a los padres de Chetal como palanca para extorsionarlo y obligarlo a entregar su parte de las criptomonedas robadas. Pero el plan de rescate se vino abajo cuando testigos avisaron a la policía, que detuvo a los ladrones de autos.

El FBI se presentó para registrar el apartamento de Chetal en Brunswick, Nueva Jersey, el 9 de septiembre de 2024, y encontró 37 millones de dólares en criptomonedas en su poder. Él aceptó cooperar con la investigación.

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Lam también estaba llamando la atención por gastar cientos de miles de dólares por noche en clubes y lanzar bolsos de mano valorados en decenas de miles de dólares a mujeres entre la multitud. También usó criptomonedas robadas para comprar un reloj de 2 millones de dólares y más de 30 autos, incluidos Porsche personalizados, Lamborghini y Ferrari, según el FBI.

“Este estilo de vida de lujo, con el que tantos jóvenes —hombres y mujeres— sólo podrían soñar, se construyó sobre una base de fraude”, destacó el fiscal William Hart durante una reciente audiencia de sentencia de un coacusado por lavado de dinero.

Una mala versión de Ferris Bueller

Serrano llevaba un reloj de 500,000 dólares cuando agentes del FBI lo arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 18 de septiembre de 2024. Al principio proclamó su inocencia, pero pronto admitió que tenía aproximadamente 20 millones de dólares de las criptomonedas robadas al hombre de Washington D.C., según los fiscales.

Lam fue arrestado en una de sus mansiones en Miami el mismo día que Serrano. Un agente policial fuera de servicio había alertado a Lam de que las autoridades iban camino a arrestarlo, según la acusación formal.

“Siempre hablábamos de cómo sería si me atraparan, pero nunca pensamos que sería esta locura”, les dijo Lam a sus allegados desde la cárcel en una llamada grabada, de acuerdo con su acusación.

La jueza en la primera comparecencia de Lam ante el tribunal en Miami se escuchó asombrada por el resumen del fiscal sobre su gasto ostentoso.

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“Sólo podía pensar en una mala versión de Ferris Bueller”, comentó la magistrada federal Alicia Valle, en referencia al protagonista que deja de ir a la escuela para irse de juerga en la película de 1986 “Ferris Bueller’s Day Off”.

La captura de Lam no detuvo el derroche. Ferro, que se declaró culpable el año pasado de un cargo de conspiración para cometer crimen organizado, usó fondos robados para cubrir los gastos legales de Lam.

Días de juicio

Dieciocho acusados han sido imputados. Lam será el 11mo en declararse culpable. En la primera comparecencia de Lam, un fiscal estimó que las directrices de sentencia recomendarán una pena de prisión de al menos 14 años en caso de lograr la condena.

La jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly, que preside el caso de Lam, ya ha sentenciado a tres de sus co-conspiradores. Impuso a dos lavadores de dinero penas de prisión de aproximadamente seis años.

Chetal se declaró culpable de cargos de conspiración en noviembre de 2024 y espera sentencia. Los cargos contra Serrano siguen pendientes.

Tucker Desmond, que se declaró culpable de destruir pruebas de los delitos de otros implicados, fue condenado a libertad condicional. Desmond se disculpó en su audiencia de sentencia en marzo, afirmando que “se obsesionó con la imagen del éxito en lugar de convertirme realmente en una persona trabajadora”.

Ferro declinó dirigirse al tribunal durante su audiencia de sentencia en mayo. Su abogado, Kevin Wilson, describió a los coacusados como “chicos jóvenes” traviesos, pero la jueza no aceptó eso como excusa.

“Ser joven sólo llega hasta cierto punto”, señaló Kollar-Kotelly.