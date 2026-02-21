Romeo, un manatí originario de las Indias Occidentales, ha sido certificado por el Libro Guinness de los Récords como el ejemplar más viejo de su especie, con al menos 71 años de edad, aunque podría alcanzar los 75 años según estimaciones de expertos.

El martes 17 de febrero, el Libro Guinness de los Récords anunció que Romeo es el manatí más longevo registrado. El animal, proveniente de las Indias Occidentales, se encuentra actualmente en el Parque de Aventuras Marinas Gulfarium, ubicado en la isla Okaloosa de Fort Walton Beach, Florida, en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

No se conoce con exactitud la fecha de nacimiento de Romeo. Cuando fue encontrado en Miami en 1957, se le identificó como un “subadulto”, con una edad aproximada de entre 2 y 5 años. Desde entonces ha vivido bajo cuidado humano y ha participado como embajador de educación ambiental.

Traslado y hábitos actuales de Romeo

Romeo pasó varias décadas en el Miami Seaquarium antes de ser trasladado al Gulfarium a finales de 2023. Actualmente, se alimenta principalmente de lechuga romana y mantiene una rutina estable: duerme la siesta a las 2:00 p. m. cerca de su roca favorita.

Comparte su espacio con otros manatíes: Lil Joe, de 37 años, y un manatí más joven llamado Íñigo, de aproximadamente 10 años. El recinto donde habitan se denomina la Caleta del Manatí.

Expectativa de vida y riesgos en la naturaleza

Aunque no es inusual que los manatíes alcancen los 60 años, la esperanza de vida media de la especie se sitúa entre 30 y 40 años. Romeo ha superado ampliamente este promedio.

La especie enfrenta riesgos significativos en su hábitat natural debido a su comportamiento. Los manatíes suelen nadar cerca de la superficie y frecuentar zonas costeras poco profundas y cálidas, ríos y praderas marinas, áreas con alta circulación de embarcaciones.

Entre las principales causas de lesiones y muertes se encuentran las colisiones con embarcaciones, que afectan especialmente a estos mamíferos por su naturaleza lenta y pacífica.