Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, posó para una fotografía en el avión presidencial, rumbo a China, con el modelo deportivo que llevaba el presidente depuesto de Venezuela, Nicolas Maduro, durante su captura por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses el pasado 3 de enero.

“¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!“, publicó en su cuenta de X el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steve Cheung, con la imagen de Rubio a bordo del AF1 que se dirige a Pekín para el encuentro del presidente, Donald Trump, con su homólogo chino, Xi Jinping.

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La imagen de Rubio portando el sudadero y el pantalón deportivo grises y recostado sobre una de las puertas del avión presidencial se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, principalmente por activistas republicanos y funcionarios de la Casa Blanca.

La vestimenta es el mismo modelo que llevaba Maduro durante su captura en Caracas y traslado a Estados Unidos, según las fotografías divulgadas por Trump el 3 de enero en su cuenta de Truth Social.

La imagen de Maduro con aquel traje deportivo fue motivo de miles de publicaciones, memes y bromas en redes sociales e incluso utilizado como disfraz en fiestas alrededor del mundo.

Rubio, de 54 años, ha sido mencionado, en encuestas y por medios locales, junto al vicepresidente J.D Vance, como dos de las opciones republicanas más visibles de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

A principios de 2026, Trump fue consultado sobre el tema y aseguró que ambos (Rubio y Vance) son “grandes líderes”, aunque destacó que uno es más “diplomático” que el otro, en referencia al secretario de Estado.

Previo a la captura de Maduro en enero, Rubio fue de los funcionarios estadounidenses más críticos sobre su gobierno describiéndolo como “ilegitimo” y defendió el uso de la fuerza militar de Washington para lograr su detención.