WASHINGTON. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se reunió el viernes con el primer ministro de Catar antes de visitar Israel este fin de semana, lo que demuestra cómo la administración Trump está tratando de equilibrar las relaciones entre los principales aliados de Oriente Medio días después de que Israel atacara a líderes de Hamás en un ataque contra Doha.

A pesar de las tensiones entre el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Rubio llegará a Israel el domingo para una visita de dos días. Se trata de una muestra de apoyo al país, cada vez más aislado, antes de que las Naciones Unidas celebren un debate probablemente polémico sobre la creación de un Estado palestino, a lo que se opone Netanyahu.

PUBLICIDAD

Rubio y el vicepresidente JD Vance se reunieron con el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani en la Casa Blanca. Más tarde, el viernes, Trump y el enviado especial Steve Witkoff cenaron con el primer ministro qatarí en Nueva York, donde Trump acudió para conmemorar el aniversario de los atentados del 11-S.

La administración Trump está caminando por una delicada línea entre dos importantes aliados después de que Israel llevara su lucha contra Hamás a la capital qatarí, donde los líderes del grupo militante se habían reunido para considerar una propuesta estadounidense de alto el fuego en la guerra de casi dos años en Gaza. Qatar es un mediador clave y, aunque sus líderes se han comprometido a seguir adelante, los próximos pasos son inciertos para un acuerdo largamente esperado que ponga fin a los combates y libere a los rehenes secuestrados por Israel.

Condenan el ataque pero apoyan a Israel

El ataque de Israel del martes también ha roto las esperanzas de Trump de conseguir un acuerdo de paz más amplio en Oriente Medio, ya que los gobernantes de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar se han unido en su indignación.

El propio Trump se ha distanciado del ataque, afirmando que “no favorece los objetivos de Israel ni de Estados Unidos” y ha prometido a Qatar que no se repetirá. Estados Unidos también se sumó a una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se condenaba el ataque sin mencionar a Israel por su nombre.

En una reunión del Consejo de Seguridad celebrada el jueves, el jeque Mohammed acusó a Israel de no preocuparse por los rehenes retenidos en Gaza a causa del ataque, pero afirmó que Qatar continuaría “desempeñando su papel diplomático sin vacilar para poner fin al derramamiento de sangre”.

PUBLICIDAD

El apoyo incondicional de Trump al Gobierno israelí, que ha incumplido cada vez más las normas internacionales en la guerra desatada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, es motivo de preocupación en el Golfo y Rubio se verá obligado a abordarlo en su viaje.

En lo que podría ser una señal del descontento de Trump con Netanyahu, Rubio se reunirá en Israel con las familias de los rehenes que siguen retenidos por Hamás, muchas de las cuales se oponen a los nuevos planes de Israel de ocupar la ciudad de Gaza. Rubio “subrayará que el regreso de sus familiares sigue siendo una prioridad absoluta”, afirmó el Departamento de Estado.

“Creo que se trata de una gira de emergencia diseñada para mostrar algún tipo de solidaridad tras los ataques de Doha”, afirmó Aaron David Miller, un exdiplomático estadounidense que trabajó en cuestiones relacionadas con Israel y Palestina y con Oriente Medio en general bajo seis secretarios de Estado entre 1978 y 2003.

“Están tratando de mantener un delicado equilibrio, mostrando irritación, pero sin imponer en modo alguno ningún tipo de medidas significativas contra Israel”, afirmó Miller, ahora investigador principal del Carnegie Endowment for International Peace. “Es una línea muy fina la que está siguiendo la Administración”.

Rubio y los líderes israelíes debatirán los “objetivos operativos” en Gaza

Durante el viaje, Rubio “transmitirá las prioridades de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamás y en cuestiones más amplias relacionadas con la seguridad en Oriente Medio, reafirmando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel”, con especial énfasis en el compromiso de la Administración Trump de “luchar contra las acciones antiisraelíes, incluido el reconocimiento unilateral de un Estado palestino”, según informó el Departamento de Estado.

PUBLICIDAD

La visita se produce en un momento en que los esfuerzos para negociar la liberación de rehenes y un acuerdo de alto el fuego para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás en Gaza se han estancado e Israel ha seguido adelante con sus planes de ocupar la ciudad de Gaza.

El departamento afirmó que Rubio y los líderes israelíes debatirán los “objetivos operativos” de Israel en Gaza y compartirán sus intentos de persuadir a las naciones europeas para que no reconozcan un Estado palestino.

También se espera que Rubio visite la Ciudad de David, un popular yacimiento arqueológico y destino turístico construido por Israel en el barrio palestino de Silwan, en la disputada Jerusalén Este.

Contiene algunos de los restos más antiguos de la ciudad, que tiene 3,000 años de antigüedad. Pero los críticos acusan a los gestores del yacimiento de impulsar una agenda nacionalista a expensas de los residentes palestinos.

Su organización matriz, Elad, ayuda a asentar a familias judías en barrios árabes como forma de reivindicar el derecho judío sobre toda la ciudad.

Israel conquistó Jerusalén Este, donde se encuentran los lugares religiosos más importantes de la ciudad, en la guerra de Oriente Medio de 1967 y anexionó la zona.

Israel reclama toda la ciudad como su capital eterna e indivisible, mientras que los palestinos reclaman Jerusalén Este como capital de un futuro Estado, que incluiría Cisjordania y la Franja de Gaza. Estas reivindicaciones contrapuestas son el núcleo del conflicto.