El presidente Donald Trump, quien durante años cuestionó su derrota en las elecciones de 2020 y denunció públicamente que las fuerzas demócratas le habían robado el resultado, elogió en privado al presidente electo Joe Biden como alguien que, en su opinión, “será fiel a sí mismo y al pueblo estadounidense”.

Ese sentimiento, junto con otros, formaba parte de la carta que Trump le dejó a Biden al dejar el cargo en enero de 2021. Biden les mostró la nota a algunos miembros de su equipo después de su toma de posesión en 2021, pero no dejó que nadie la leyera; más tarde ese mismo día la describió como “muy generosa”, pero también dijo que la consideraba privada.

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La inclusión de la carta en “Promise Me, America” de Biden, sus memorias de la Casa Blanca cuya publicación está prevista para el 17 de noviembre, fue dada a conocer por primera vez el martes por The New York Times. La Associated Press ha revisado una fotocopia de la carta de dos páginas, escrita a mano con el característico marcador Sharpie negro de Trump en papel con membrete de la Casa Blanca y dirigida “A ‘46’”, en referencia al puesto de Biden como el 46.º presidente de Estados Unidos.

“Han pasado muchos presidentes que simplemente gobernaron como republicanos o demócratas”, escribió Trump. “En gran medida, no cambiaron el curso de la historia, sino que simplemente se dejaron llevar por su corriente implacable. Esto no te sucederá a ti porque sé cuánto amas al pueblo estadounidense”.

Se dice que, durante el periodo de transición, a Biden le sorprendió lo cortés que le pareció la carta, dada la animosidad entre los rivales políticos. Trump había decidido no seguir otras tradiciones presidenciales, como asistir a la toma de posesión de Biden o recibir al nuevo presidente y a la primera dama para tomar el té en la Casa Blanca.

Trump ha dicho que pensaba que le correspondía a Biden dar a conocer la carta, a la que se refirió como “una nota amable” durante una entrevista en septiembre de 2023 en el programa “Meet the Press” de la NBC, y agregó: “Me tomé mucho tiempo para pensar en ello”.

En otra parte de las memorias, cuyo primer fragmento fue publicado el lunes por la revista *The Atlantic*, Biden escribió sobre el profundo daño que ha causado Trump, con un gobierno decidido a “derribar instituciones y avivar el odio”.

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Lamentando el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump y su agresivo cambio de rumbo en muchas de sus políticas, Biden escribió sobre la “naturaleza despectiva y destructiva” de Trump, describiendo a su predecesor y sucesor como alguien “que parecía incapaz de tolerar la idea de que valiera la pena aprovechar los logros de otros en lugar de destruirlos”.

Pero la crítica más dura de Biden hasta el momento se centró en el papel de Trump en el ataque del 6 de enero al Capitolio, mientras el Congreso se reunía para certificar los resultados de las elecciones de 2020, que Biden había ganado. Al señalar que Trump “lideró una insurrección”, Biden afirmó que “el objetivo de Trump era mantenerse en el poder después de que el pueblo estadounidense lo hubiera destituido mediante el voto”.

“Lo que hizo Trump el 6 de enero de 2021 nunca debe olvidarse”, escribió Biden. “Debe acompañarlo hasta la tumba”.

Al ser consultado sobre la carta y las memorias de Biden, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificó al expresidente de “una vergüenza” y dijo que “debería haber hecho caso a las sabias palabras del presidente, pero en lugar de eso intentó destruir este país y utilizar el sistema judicial como arma contra sus enemigos políticos”.