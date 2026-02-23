El hombre de 21 años de Carolina del Norte que condujo a través de una puerta en el resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump con una escopeta antes de ser disparado y asesinado trabajaba como jardinero de un campo de golf y le gustaba dibujar.

Agentes del Servicio Secreto dispararon y mataron a un joven que presuntamente habría entrado al resort con un arma y gasolina.

Austin Tucker Martin rara vez o nunca hablaba de política, parecía tener miedo a las armas y provenía de una familia de partidarios de Trump, según Braeden Fields, un primo que dijo que los dos crecieron juntos.

“No podía creer que hiciera algo así. Es alucinante”, dijo Fields. “Ni siquiera le haría daño a una hormiga. Ni siquiera sabe usar un arma”.

Martin se adentró en el perímetro de seguridad de Mar-a-Lago a primera hora del domingo y apuntó con una escopeta a dos agentes del Servicio Secreto y a un ayudante del sheriff del condado de Palm Beach, que abrieron fuego “para neutralizar la amenaza”, dijo el sheriff Ric Bradshaw.

Trump, que suele pasar los fines de semana en el complejo de Palm Beach (Florida), se encontraba en la Casa Blanca en ese momento.

Los investigadores no han identificado un motivo. Trump se enfrentó a dos intentos de asesinato durante la campaña de 2024, incluido uno a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, cuando un hombre fue visto apuntando con un rifle a través de unos arbustos mientras Trump jugaba al golf.

Tras el incidente del domingo, el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dijo que los investigadores creen que Martin compró su escopeta mientras conducía hacia Florida. Las autoridades dijeron que su familia había denunciado recientemente su desaparición.

Martin era del centro de Carolina del Norte, donde las armas y la caza forman parte de la vida, dijo su primo. Pero cuando iban a cazar o a tirar al blanco, Martin nunca cogía un arma, dijo Fields a The Associated Press el domingo.

Vivía con su madre en una modesta casa modular al final de una carretera de arena llena de baches cerca de la ciudad de Cameron. Nadie abrió la puerta el lunes, y la gran presencia policial del día anterior había desaparecido.

La hermana de Martin murió en un accidente de coche hace unos años y él tiene un hermano mayor que está en el ejército, dijo Fields.

Durante los tres últimos años, Martin trabajó como jardinero en Pine Needles Lodge & Golf Club.

“Es trágico. Lo siento por su familia”, dijo Kelly Miller, presidente del campo de golf de la cercana localidad de Southern Pines. “Es lamentable lo que ha ocurrido. Fue totalmente inesperado”.

Martin creó el año pasado una empresa para vender los dibujos a bolígrafo que hacía, según los registros estatales. En un sitio web con el nombre de la empresa aparecen ilustraciones de campos de golf, edificios y arquitectura romana antigua.

La política no parecía estar entre sus intereses, dijo su primo.

“Somos grandes partidarios de Trump, todos nosotros. Todos”, dijo Fields, pero su primo era “muy callado, nunca hablaba de nada”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.