Las lluvias dispersas continuaron agravando los efectos de las inundaciones históricas en todo el centro de Florida el sábado, al tiempo que las autoridades del norte de California se preparaban para un diluvio sin precedentes durante las mareas altas, en vísperas de la intensa semana de viajes por el Día de Acción de Gracias.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, advirtió que una situación “extremadamente grave” estaba a punto de afectar a la ciudad, según los pronósticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y del Servicio Meteorológico Nacional, e instó a la gente a que considerara no viajar durante las vacaciones.

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“Esperamos mareas que, según nos informó el Servicio Meteorológico Nacional, nunca se han registrado antes en la historia de San Francisco”, dijo Lurie a través de la plataforma social X. “Aprovechen este fin de semana para prepararse; por favor, abastezcan sus provisiones, hagan sus compras y sepan que la ciudad estará trabajando todo el fin de semana haciendo todo lo posible para proteger a nuestros residentes y a nuestras pequeñas empresas”.

Los sistemas de tormentas que afectan a Florida y California son una consecuencia de El Niño, el calentamiento natural del Pacífico cerca del ecuador que altera los patrones climáticos en todo el mundo. Por ejemplo, Florida suele tener su temporada seca de octubre a mayo.

Las fuertes lluvias previstas en California coinciden con las mareas más altas del año, conocidas como “mareas gigantes”. Los meteorólogos indicaron que probablemente habría inundaciones de hasta 2 pies (0.6 metros) en las zonas bajas cercanas a las costas y a los cursos de agua sujetos a las mareas hasta las 6 a. m. del lunes, y hasta las 4 p. m. del jueves en otras zonas de la costa del Pacífico.

Los meteorólogos también advirtieron el sábado sobre los peligros a lo largo de la costa atlántica de Florida. El servicio meteorológico emitió alertas marítimas para los navegantes relacionadas con tormentas eléctricas capaces de generar trombas marinas desestabilizadoras, y aconsejó a los bañistas que tuvieran cuidado con el oleaje fuerte y las peligrosas corrientes de resaca.

La meteoróloga del NWS Melissa Watson, en Melbourne, dijo que, si bien las lluvias más intensas ya habían pasado, se esperaba que los niveles de agua siguieran subiendo a lo largo del río St. Johns —el más largo de Florida— debido a que seguían cayendo lluvias más ligeras. Cerca de la ciudad de Cocoa, el río superó el jueves el récord de 1953.

“Independientemente de que se produzcan lluvias adicionales, esperamos que estas inundaciones fluviales continúen durante un período prolongado”, dijo Watson.

Las fuertes lluvias de principios de esta semana inundaron amplias zonas de la costa atlántica de Florida, dejando a varias personas atrapadas por las aguas en el noreste del estado.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.