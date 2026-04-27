El brote de sarampión de Carolina del Sur -el peor en Estados Unidos en más de 35 años- ha terminado, según declararon el lunes las autoridades sanitarias del estado.

El domingo, el estado superó el umbral de 42 días sin nuevos casos relacionados con el brote. Al final, 997 personas enfermaron de esta enfermedad prevenible mediante vacunación desde octubre y al menos 21 de ellas fueron hospitalizadas, según los informes voluntarios enviados al estado. Las autoridades sanitarias estatales estiman que la respuesta al brote costó 2.1 millones de dólares.

“El brote se contuvo predominantemente en una zona de un condado y nunca llegó a extenderse a todo el estado, gracias a las oportunas investigaciones, a la identificación de las personas expuestas y a la voluntad de la gente de quedarse en casa”, declaró el Dr. Edward Simmer, director interino del Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur.

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El sarampión es uno de los virus más contagiosos que conoce la medicina. La mayoría se recupera tras una fiebre alta, tos, secreción nasal y un sarpullido revelador. Pero algunos, incluidos niños muy pequeños y personas con sistemas inmunitarios débiles, pueden contraer neumonía, inflamación cerebral o incluso morir. El sarampión también puede causar problemas de salud en etapas posteriores de la vida a quienes se recuperan. La vacuna es segura y tiene una eficacia del 97% tras dos dosis.

Animó a la vacunación

Centrado en el noroeste del condado de Spartanburg, el brote de sarampión fue el de más rápido crecimiento que se ha visto en EE.UU. en décadas, dijeron las autoridades sanitarias estatales. Los funcionarios de salud pública confirmaron más de 650 casos sólo en enero, y el brote eclipsó rápidamente el brote de 2025 en el oeste de Texas que enfermó al menos a 762 personas y mató a dos niños en edad escolar.

Pero un descenso de los casos antes de lo previsto fue una buena noticia para médicos y trabajadores sanitarios. Algunas cosas pueden haber ayudado, dijo la semana pasada el Dr. Brannon Traxler, jefe médico del departamento de salud del estado. Hasta cierto punto, es posible que el brote disminuyera a medida que más personas enfermaban, dijo, pero también más personas se vacunaron.

Aunque la aceptación fue lenta al principio, los trabajadores de la sanidad pública, los consultorios médicos y las farmacias administraron casi 82,000 vacunas contra el sarampión de octubre a marzo. Esto supuso un aumento de más del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. En el condado de Spartanburg se registró un aumento del 94% en las vacunaciones.

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El departamento de salud pública también trabajó para contener la propagación, enviando casi 2,300 cartas de cuarentena, realizando más de 1.670 llamadas de investigación de casos y trabajando en siete distritos escolares para poner en cuarentena a 874 estudiantes.

Más casos que el año pasado

El sarampión sigue propagándose por todo el país. En lo que va de año, EE.UU. ha registrado 1,792 casos -casi el 80% del total récord de 2025- y 22 nuevos brotes. Florida ha confirmado 134 casos este año y Texas 180, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Lo que más preocupa ahora es un brote que empezó en la frontera entre Arizona y Utah y desde entonces se ha extendido por gran parte de Utah. Desde agosto, 607 personas han enfermado en Utah. En el condado de Mohave, Arizona, también se han confirmado 282 casos. Los análisis genéticos indican que el brote podría haber comenzado seis semanas antes y haber sido mucho mayor de lo notificado, según una investigación presentada en una conferencia de los CDC la semana pasada.

Los casos se han ralentizado un poco, pero todavía es demasiado pronto para decir que se ha llegado al final, dijo la doctora Ellie Brownstein, pediatra de Utah y presidenta electa de la sección estatal de la Academia Americana de Pediatría. Los datos estatales muestran que el suroeste de Utah sigue teniendo el mayor número de casos, 258, pero cada uno de los 13 distritos sanitarios locales del estado ha registrado al menos un caso.

“Ha recorrido todo el Estado y está en todas partes”, afirmó Brownstein.

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Siguen en guardia

En Carolina del Sur, el fin del brote sólo ha dado un pequeño respiro a los trabajadores sanitarios. La semana pasada, un caso vinculado a viajes internacionales en el condado de Saluda, al oeste de Columbia, hizo que 41 personas tuvieran que permanecer en cuarentena.

“Desde luego, no bajamos la guardia, y no creo que los habitantes de Carolina del Sur que aún son vulnerables al virus, que no tienen inmunidad, deban bajar la guardia”, afirmó Traxler.

El virus ha resurgido en todo el continente americano desde que en otoño de 2024 se iniciara un importante brote en Canadá. En EE.UU., las tasas de vacunación infantil contra el sarampión han descendido durante años, a medida que más padres optan por no recibir las vacunas exigidas para ir a la escuela. En noviembre, las autoridades sanitarias internacionales determinarán si EE.UU. ha perdido su estatus de eliminación del sarampión, que ha mantenido desde el año 2000.

La Dra. Martha Edwards, presidenta de la sección de Carolina del Sur de la AAP, afirmó que el final del brote trajo consigo una mezcla de gratitud y rabia.

“Me enfada que muchos niños y sus padres hayan tenido que preocuparse por contraer o sufrir una enfermedad que debería haberse podido prevenir casi al 100%”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.