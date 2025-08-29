En pocas semanas Estados Unidos le dirá adiós al verano y los residentes están atentos a los pronósticos de los expertos sobre las temperaturas del invierno. En Florida, algunos meteorólogos adelantaron que la próxima estación podría ser especialmente fría.

Mientras gran parte del territorio norteamericano se cubre de nieve y temperaturas bajas, en el Estado del Sol normalmente se mantiene un clima templado y agradable. Sin embargo, desde el sitio especializado The Florida Agents explicaron que ciudades como Tallahassee y Gainseville, experimentarán heladas más frecuentes y otras localidades como Orlando podrían sentir más frío.

De acuerdo a los especialistas, este invierno puede traer temperaturas considerablemente más bajas en áreas del norte y centro del estado, en comparación con el sur. Aunque no suelen alcanzar los extremos de otras regiones de Estados Unidos, aseguran que durante las noches los termómetros podrían descender de manera significativa.

¿Qué temperaturas podrían sentirse en Florida durante este invierno?

Según el portal especializado The Old Famer’s Almanac, el próximo invierno en Florida podría caracterizarse por temperaturas más bajas de lo normal. En ese sentido, los meteorólogos pronosticaron que:

En el norte del estado: habrá un promedio diario de 10.6 °C (50 grados Fahrenheit), con noches heladas y mínimos de hasta –2 °C (35 grados Fahrenheit) en algunas ocasiones.

En el centro del estado: la temperatura podría ser de alrededor de 21 a 23 °C (69 a 73 grados Fahrenheit) pero con mínimas de 8 a 10°C (46 a 50 grados Fahrenheit) cuando baja el sol.

En el sur del estado: las máximas serían de 23 °C, (73 grados Fahrenheit) con descensos de hasta 10 grados (50 grados farenheit) durante las noches.