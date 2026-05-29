La tensión entre Estados Unidos y Cuba continúa aumentando luego de varios reportes publicados en medios estadounidenses que aseguran que la administración del presidente Donald Trump estaría evaluando distintos escenarios para acelerar presión política y económica sobre el gobierno cubano, incluyendo posibles respuestas militares en caso de una crisis mayor en la isla.

Aunque funcionarios estadounidenses aseguran que no existe una invasión inminente ni una operación militar aprobada, reportes recientes indican que Washington ha realizado ejercicios de preparación y discusiones estratégicas relacionadas con Cuba en medio del deterioro económico y político que atraviesa el país caribeño. ()

Según Axios, la administración Trump habría intensificado su estrategia para debilitar al régimen cubano mediante sanciones económicas y presión diplomática, mientras funcionarios federales analizan posibles escenarios ante un eventual colapso interno del gobierno comunista. ()

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Uno de los funcionarios citados por el medio indicó que el presidente preferiría una transición política sin una ocupación prolongada ni presencia militar extensa sobre el terreno.

Crecen tensiones entre Washington y La Habana

El aumento en la presión ocurre en momentos en que las relaciones entre ambos países atraviesan uno de sus periodos más delicados en décadas.

En semanas recientes, el gobierno estadounidense anunció nuevas sanciones contra Cuba y elevó el tono de sus declaraciones públicas sobre la situación en la isla. Paralelamente, medios estadounidenses reportaron un incremento en vuelos de vigilancia militar cerca del territorio cubano y ejercicios del Comando Sur relacionados con posibles escenarios de crisis. ()

Las autoridades cubanas han reaccionado denunciando lo que consideran amenazas directas contra la soberanía del país.

La vicecanciller cubana Josefina Vidal aseguró recientemente que existe un riesgo creciente de agresión militar estadounidense, mientras el gobierno de La Habana acusó a Washington de aumentar deliberadamente la presión económica sobre la isla. ()

Acusación contra Raúl Castro añade presión

La tensión también aumentó luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro relacionados con el derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate”, incidente en el que murieron cuatro personas.

El caso ha provocado reacciones políticas en Estados Unidos y nuevos llamados de sectores conservadores para endurecer aún más la política hacia Cuba. ()

Analistas ven improbable una invasión inmediata

Pese al aumento de la retórica y la presión política, analistas consideran poco probable una intervención militar inmediata debido a los riesgos regionales, el impacto diplomático y otros conflictos internacionales que enfrenta actualmente Washington.

Expertos citados por medios internacionales señalan que la estrategia estadounidense parece enfocarse principalmente en presión económica, aislamiento político y demostraciones de fuerza más que en una invasión directa a gran escala. ()