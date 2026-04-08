Nueva York. Los precios del petróleo se desplomaron y los futuros de las acciones en Estados Unidos subieron después de que el presidente Donald Trump suspendiera su amenaza de lanzar ataques devastadores contra Irán. Los futuros del crudo estadounidense cayeron más de 15%.

Los futuros del S&P 500 subieron 2.2% a las 8:05 p.m. hora del Este de Estados Unidos, mientras que los futuros del Dow subieron 930 puntos o 2%.

A última hora del martes, Trump dijo que suspendería los ataques contra puentes iraníes, plantas eléctricas y otros objetivos civiles con los que había amenazado, siempre y cuando Teherán acepte un alto el fuego de dos semanas y la reapertura del estrecho de Ormuz.

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El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dijo que ha aceptado un alto el fuego de dos semanas, y su ministro de Relaciones Exteriores dijo que se permitiría el paso por el estrecho durante las próximas dos semanas bajo gestión militar iraní.

Los futuros del crudo estadounidense cayeron 14.7% hasta 96.27 dólares por barril, mientras que el crudo Brent, el estándar internacional, bajó 14.4 % hasta 93.48 dólares. El precio aún está muy por encima de donde estaba al inicio de la guerra.

Mientras tanto, al comenzar las operaciones en Asia, el Nikkei de Japón subió más de 4% y el Kospi de Corea del Sur ganó 6%.