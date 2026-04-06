Austin. Una extrabajadora del legislador Tony Gonzales lo acusó de haberle enviado mensajes de texto con contenido sexual años antes de que el congresista sostuviera una relación con otra de sus asistentes, quien se suicidó el año pasado.

En una entrevista con el diario The San Antonio Express-News, la mujer, que trabajó en la campaña de Gonzales en 2020, reveló que, aunque rechazó los avances del congresista, estos la hicieron sentir incómoda y decidió contar lo sucedido tras la muerte de Regina Santos-Áviles.

“Obviamente la persiguió, la persiguió y la persiguió, como hizo conmigo”, dijo la exintegrante de la campaña de Gonzales al rotativo. “Nunca me lo tomé en serio… No fue hasta que murió esta pobre chica que pensé: ‘No, este tipo es maldad pura’”.

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En una serie de mensajes de texto que la extrabajadora compartió con el diario, se observa cómo Gonzales le hace comentarios sobre su cuerpo, insiste en que le envíe fotos suyas y le pide mantener relaciones sexuales.

Gonzales, quien representa en la Cámara de Representantes a un distrito que abarca zonas de la frontera de Texas con México, renunció a principios de marzo a su reelección después de que se hiciera pública su relación con Santos-Áviles.

El legislador anunció el fin de su campaña —que en mayo próximo afrontaba una segunda vuelta electoral en las primarias republicanas— tras conocerse el jueves que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes lo investigaría por su relación con una subordinada, algo que prohíben las reglas del Congreso.

El republicano, quien representa desde 2021 un distrito fronterizo, afronta una creciente polémica tras difundirse mensajes de texto y entrevistas de extrabajadores que lo acusan de haber mantenido una relación con su directora de oficina en Uvalde (Texas), Regina Santos-Áviles.

El político, del distrito 23 de Texas, admitió haber tenido una relación con la mujer de 35 años, quien murió en septiembre pasado en un suceso que los forenses clasificaron como una “inmolación”, por lo que el esposo de la fallecida responsabilizó al congresista.

La renuncia del legislador refleja la presión sobre los republicanos para mantener la mayoría en el Congreso en las próximas elecciones de noviembre, en las que el presidente estadounidense, Donald Trump, busca conservar el control del Legislativo en medio de encuestas que muestran un descenso de su popularidad.

Tras la dimisión de Gonzales, queda como único candidato en las primarias republicanas Brandon Herrera, creador de contenido y fabricante de armas conocido como ‘The AK Guy’ por su afición a estos rifles, lo que genera controversia en Uvalde, donde en 2022 hubo un tiroteo escolar que dejó 19 estudiantes y dos profesores muertos.